Beach volley, Italia in chiaroscuro a Cervia. Andreatta/Benzi ai quarti! Domani le altre coppie a caccia degli ottavi

Giornata in chiaoscuro per l’Italia del beach volley la prima del Future di Cervia che si disputa al Fantini Club che ha vissuto le semifinali e la finale per il primo posto nel girone sia in campo maschile che femminile. Nove erano le coppie italiane al via, una sola, quella composta da Benzi e Andreatta, ha centrato l’accesso diretto ai quarti di finale, tre in campo maschile e altrettante tra le donne dovranno disputare la finale per il terzo posto nel girone, mentre altre due sono certe di disputare gli ottavi avendo chiuso al secondo poisto il girone.

Nel girone A del torneo maschile, Andreatta/Benzi hanno conquistato il primo posto iniziando con una vittoria fondamentale contro i lituani Rumsevicius/Palubinskas con il punteggio di 2-1 (21-11, 16-21, 16-14), e successivamente, nella finale del girone, hanno superato Berzins/Puskundzis (LAT) con un 2-0 (21-15, 22-20). Grazie a queste vittorie, gli italiani si sono assicurati il primo posto del girone e l’accesso diretto ai quarti di finale, confermando quanto di buono mostrato a Valencia una settimana fa.

Nel girone B Caminati/Krumins si sono arresi con il punteggio di 2-1 di fronte ai danesi Abell/Napier che avevano eliminato già due coppie italiane giovedì nelle qualificazioni. Nel primo set netta la vittoria della coppia danese con il punteggio di 21-14, con gli azzurri che dovevano ritrovare il ritmo partita. Buona la reazione di Caminati/Krumins che hanno vinto 21-17 il secondo set e poi battaglia autentica nel terzo parziale con la coppia danese che ha avuto la meglio 26-24 dopo una girandola di emozioni. Gli italiani oggi alle 10.10 affronteranno la temibile coppia polacca Beta/Lejawa.

Nella pool C Porro/Brucini sono stati battuti nettamente 2-0 (21-13, 21-14) dai cechi Dumek/Westphal e domani alle 11.00 se la vedranno nella finale per accedere agli ottavi gli ungheresi Dóczi/Stréli. Nel girone D la coppia Marchetto/Dal Molin è uscita sconfitta dalla battaglia con gli austriaci Friedl/Kindl con il punteggio di 2-1 (21-19, 17-21, 15-11) e domani se la vedranno con i finlandesi Topio/Topio.

Tra le donne subito derby nel girone A con successo di Sestini/Mancinelli, reduci dal buon nono posto di Valencia, su Tega/Bertozzi, coppia che si è formata al volo per l’infortunio di Mattavelli: 2-1 (27-29, 21-10, 15-12) il risultato. Sestini/Mancinelli hanno poi perso la finale per il primo posto nel girone uscendo battute 2-0 (21-8, 21-15) nella sfida con le ucraine Makhno/Makhno. Tega/Bertozzi, invece, affronteranno nella sfida per il terzo posto le slovacche Tokosova/Terenova

Nel girone B Annibalini/Balducci hanno debuttato contro le forti tedesche Borger/Schneider e si sono arrese in due set, perdendo 2-0 (21-19, 21-18) e domattina affronteranno nella sfida che vale il terzo posto le ceche Pavelková/Pavelková. Nel gruppo C la coppia Calì/Allegretti ha perso al tie break contro le ceche Maixnerova/Kylie chiudendo con il punteggio di 2-1 (21-17, 12-21, 15-6). Le azzurre affronteranno domani le olandesi Veerbeek/Hogenhout nella finale per il terzo posto.

Nel girone D Ditta/Fezzi hanno iniziato il loro torneo con il piede giusto, battendo le norvegesi Berntsen/Steinsvåg e domani affronteranno nella sfida che vale il superamento del turno. Nella sfida che vale il terzo posto le azzurre affronteranno le ceche Pospisilova/Brinkova.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Andreatta, T./Benzi ITA [1] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] [Q] 2-1 (21-11, 16-21, 16-14)

Ntallas/Chatzinikolaou GRE [8] [Q] – Berzins/Puskundzis LAT [9] 1-2 (21-23, 21-17, 9-15)

Andreatta, T./Benzi ITA [1] – Berzins/Puskundzis LAT [9] 2-0 (21-15, 22-20)

Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] [Q] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [8] [Q]

Pool B

Møllgaard/Houmann DEN [7] – Beta/Lejawa POL [10] 2-0 (21-13, 21-14)

Krumins/Caminati ITA [2] – Abell/Napier DEN [15] [Q] 1-2 (14-21, 21-17, 24-26)

Abell/Napier DEN [15] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [7] 0-2 (19-21, 18-21)

Krumins/Caminati ITA [2] – Beta/Lejawa POL [10]

Pool C

Dóczi/Stréli HUN [6] – Sowa/Reinhardt GER [11] [Q] 1-2 (21-13, 15-21, 14-16)

Dumek/Westphal CZE [3] – Porro/Brucini ITA [14] 2-0 (21-13, 21-14)

Dumek/Westphal CZE [3] – Sowa/Reinhardt GER [11] [Q] 1-2 (21-19, 19-21, 8-15)

Porro/Brucini ITA [14] – Dóczi/Stréli HUN [6]

Pool D

Friedl, F./Kindl AUT [5] – Marchetto/Dal Molin ITA [12] 2-1 (21-19, 17-21, 15-11)

Lorenz/Rietschel GER [4] – Topio, P./Topio, V. FIN [13] [Q] 2-0 (21-14, 21-17)

Lorenz/Rietschel GER [4] – Friedl, F./Kindl AUT [5] 2-0 (21-19, 23-21)

Topio, P./Topio, V. FIN [13] [Q] – Marchetto/Dal Molin ITA [12]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Sestini/Mancinelli ITA [1] – Bertozzi/Tega ITA [16] 2-1 (27-29, 21-10, 15-12)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [8] – Tokosova/Terenova SVK [9] 2-1 (21-18, 19-21, 18-16)

Sestini/Mancinelli ITA [1] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [8] 0-2 (8-21, 15-21)

Bertozzi/Tega ITA [16] – Tokosova/Terenova SVK [9]

Pool B

Schieder/Borger GER [2] – Annibalini/Balducci ITA [15] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [7] – Kun/Villám HUN [10] [Q] 1-2 (23-21, 14-21, 13-15)

Schieder/Borger GER [2] – Kun/Villám HUN [10] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Annibalini/Balducci ITA [15] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [7]

Pool C

Maixnerova/Kylie CZE [6] – Cali/Allegretti, J. ITA [11] 2-1 (21-17, 12-21, 15-6)

Javornik/Lovsin, T. SLO [3] – Veerbeek/Hogenhout NED [14] [Q] 2-1 (21-17, 12-21, 15-11)

Maixnerova/Kylie CZE [6] – Javornik/Lovsin, T. SLO [3]

Veerbeek/Hogenhout NED [14] [Q] – Cali/Allegretti, J. ITA [11]

Pool D

Berntsen/Steinsvåg NOR [4] – Ditta/Fezzi ITA [13] 0-2 (17-21, 20-22)

Konink/Poiesz NED [5] – Pospisilova/Brinkova CZE [12] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)

Ditta/Fezzi ITA [13] – Konink/Poiesz NED [5] 0-2 (18-21, 19-21)

Pospisilova/Brinkova CZE [12] [Q] – Berntsen/Steinsvåg NOR [4]