Beach volley, Andreatta/Benzi non si fermano! Sono in semifinale a Valencia

Primo torneo assieme e prima semifinale conquistata da Tiziano Andreatta e Davide Benzi, due giocatori dalla spiccata propensione internazionale che già si sono presi grandi soddisfazioni con i loro precedenti compagni (rispettivamente Abbiati e Bonifazi) e che continuano a brillare anche fuori dai confini italici. Nel Future di Valencia la coppia italiana ha centrato la top 4 eliminando nei quarti di finale la coppia norvegese composta da Markus e Adrian Mol.

Contro la coppia dei fratelli d’arte (il fratello maggiore dei due norvegesi, Anders, assieme a Sorum, è ai vertici del beach volley mondiale da un lustro) gli azzurri hanno disputato un buon match imponendosi in due set. Particolarmente sofferto il primo, che ha visto le due coppie rincorrersi a vicenda e gli azzurri chiudere a loro favore con il punteggio di 22-20, mentre nel secondo la coppia italiana ha progressivamente aumentato il vantaggio fino al 21-16 conclusivo.

In semifinale Andreatta/Benzi affronteranno alle 12.45 la coppia svizzera composta da Krattiger e Dillier. Anche questa è una coppia di nuova formazione, che ha debuttato a Yucatan, in Messico, fermandosi al primo turno delle qualificazioni. Krattiger vanta una vittoria nel Future di Spiez 2023 in coppia con Breer, il suo compagno precedente (per loro anche un terzo posto ad Agadir), e un altro successo nel 2019 con Beeler a Edmonton in Canada. Per Dillier, invece, un terzo posto con Heidrich nel Future di Leuven in Belgio nel 2023. Nell’altra semifinale di fronte gli spagnoli Huerta/Huerta e gli austriaci Huber/Seidl.

Nel torneo femminile la vittoria è andata alle francesi Duval/Dupin che hanno sconfitto in finale 2-1 (21-17, 15-21, 20-18) le spagnole Carro/Paula. Terzo posto per le ucraine Serdiuk/Romaniuk che hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-16) le francesi Descamps/Sobezalz. Entrambe le coppie avevano battuto nel torneo le azzurre Sestini/Mancinelli.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Lejawa/Beta POL [12] [Q] – Huber, A./Seidl, R. AUT [7] [Q] 0-2 (19-21, 16-21)

Moiseiev/Savvin UKR [9] – Sonneville/Groenewold NED [14] [Q] 0-1 (23-25, 14-20)

Matos/Pérez ESP [15] – Mol, M./Mol NOR [5] 0-2 (10-21, 0-21)

Viera/Saucedo ESP [11] – Piesina/Knasas LTU [8] 2-0 (21-19, 24-22)

Quarti di finale: Huber, A./Seidl, R. AUT [7] [Q] – Moreno/Sanfélix ESP [16] 2-1 (22-20, 20-22, 18-16)

Huerta A./Huerta P. ESP [4] – Sonneville/Groenewold NED [14] [Q] 2-0 (21-19, 21-15)

Mol, M./Mol NOR [5] – Andreatta, T./Benzi ITA [6] 0-2 (20-22, 16-21)

Krattiger/Dillier SUI [2] – Viera/Saucedo ESP [11] 2-0 (21-17, 21-13)

Semifinali: Huerta A./Huerta P. ESP [4] – Huber, A./Seidl, R. AUT [7] [Q]

Krattiger/Dillier SUI [2] – Andreatta, T./Benzi ITA [6]

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Descamps/Sobezalz FRA [7] – Duval/Dupin FRA [13] [Q] 1-2 (21-12, 18-21, 13-15)

Serdiuk/Romaniuk UKR [3] – Carro/Paula ESP [1] 0-2 (17-21, 16-21)

FINALE PRIMO POSTO: Duval/Dupin FRA – Carro/Paula ESP 2-1 (21-17, 15-21, 20-18)

FINALE TERZO POSTO: Serdiuk/Romaniuk UKR – Descamps/Soveralz FRA 2-0 (21-14, 21-16)

NUVALI

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Lorenz/Rietschel GER [1] – Garcia/JARON PHI [16] 2-0 (21-19, 21-14)

Wieczorek/Schwengel USA [8] – Bennett/Walker AUS [9] 1-2 (21-13, 17-21, 12-15)

Lorenz/Rietschel GER [1] – Bennett/Walker AUS [9] 2-0 (21-15, 21-17)

Garcia/JARON PHI [16] – Wieczorek/Schwengel USA [8] 1-2 (12-21, 21-16, 10-15)

Pool B

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Rosales/Iraya PHI [15] 2-0 (21-11, 21-14)

Ntallas/Chatzinikolaou GRE [7] – Bulgacs/Graudins LAT [10] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [7] 2-0 (21-15, 21-15)

Rosales/Iraya PHI [15] – Bulgacs/Graudins LAT [10] [Q] 0-2 (15-21, 15-21)

Pool C

Nemec/Petruf SVK [3] – Andrejevs/Dūdens LAT [14] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)

Semerad/Stocek CZE [6] – TOLENTINO/Francisco PHI [11] 2-0 (21-13, 21-9)

Nemec/Petruf SVK [3] – Semerad/Stocek CZE [6] 2-0 (23-21, 21-12)

Andrejevs/Dūdens LAT [14] [Q] – TOLENTINO/Francisco PHI [11] 2-0 (21-13, 21-17)

Pool D

Buytrago/Varga PHI [4] – Hershko/Day ISR [13] [Q] 0-2 (21-23, 12-21)

Dóczi/Stréli HUN [5] – van den Bogert/Sengers NED [12] [Q] 0-2 (23-25, 18-21)

Hershko/Day ISR [13] [Q] – van den Bogert/Sengers NED [12] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

Buytrago/Varga PHI [4] – Dóczi/Stréli HUN [5] 2-0 (21-15, 21-19)

Ottavi di finale: Semerad/Stocek CZE [6] – Bulgacs O./Graudins LAT [10] [Q] 0-2 (17-21, 18-21)

van den Bogert/Sengers NED [12] [Q] – Wieczorek/Schwengel USA [8] 0-2 (14-21, 19-21)

Andrejevs R./Dūdens LAT [14] [Q] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [7] 0-2 (15-21, 14-21)

Buytrago/Varga PHI [4] – Bennett/Walker AUS [9] 2-0 (21-17, 21-16)

Quarti di finale: Bulgacs O./Graudins LAT [10] [Q] – Lorenz/Rietschel GER [1] 2-1 (21-23, 21-15, 15-12)

Nemec L./Petruf SVK [3] – Wieczorek/Schwengel USA [8] 2-0 (21-13, 21-13)

Ntallas/Chatzinikolaou GRE [7] – Hershko/Day ISR [13] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Buytrago/Varga PHI [4] 2-0 (21-17, 21-15)

Semifinali: Nemec L./Petruf SVK [3] – Bulgacs O./Graudins LAT [10] [Q]

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [7]

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Progella/Pagara PHI [1] – Rondina/Pons PHI [16] 1-2 (17-21, 21-18, 12-15)

Prins/Driessen NED [8] – Powell/Calvin USA [9] 0-2 (16-21, 17-21)

Rondina/Pons PHI [16] – Powell/Calvin USA [9] 2-0 (21-15, 21-14)

Progella/Pagara PHI [1] – Prins/Driessen NED [8] 2-1 (23-25, 21-11, 15-10)

Pool B

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Epa/Cordero PHI [15] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Sakura/Sawame JPN [7] – Lavie/Dave ISR [10] 2-0 (21-17, 21-9)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Sakura/Sawame JPN [7] 2-0 (21-11, 21-16)

Epa/Cordero PHI [15] [Q] – Lavie/Dave ISR [10] 2-1 (21-15, 14-21, 15-9)

Pool C

Polley/MacDonald NZL [3] – Sekiguchi/Okuno JPN [14] [Q] 2-0 (21-12, 21-11)

Villapando/Gaviola PHI [6] – Vaida/Alupei ROU [11] [Q] 0-2 (13-21, 14-21)

Polley/MacDonald NZL [3] – Vaida/Alupei ROU [11] [Q] 2-1 (21-18, 17-21, 15-10)

Sekiguchi/Okuno JPN [14] [Q] – Villapando/Gaviola PHI [6] 2-1 (21-16, 21-18)

Pool D

Riko/Take JPN [5] – Polidario/Rodriguez PHI [12] 2-1 (21-13, 17-21, 15-13)

Lawac/Toko VAN [4] – Mamaja/Aleksāne LAT [13] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-11)

Lawac/Toko VAN [4] – Riko/Take JPN [5] 1-2 (17-21, 21-15, 11-15)

Mamaja/Aleksāne LAT [13] [Q] – Polidario/Rodriguez PHI [12] 2-1 (12-21, 21-11, 15-10)

Ottavi di finale: Vaida/Alupei ROU [11] [Q] – Epa/Cordero PHI [15] [Q] 2-1 (19-21, 25-23, 15-5)

Lawac/Toko VAN [4] – Progella/Pagara PHI [1] 0-2 (16-21, 17-21)

Sekiguchi/OKUNO JPN [14] [Q] – Sakura/Sawame JPN [7] 0-2 (11-21, 4-21)

Mamaja/Aleksāne LAT [13] [Q] – Powell/Calvin USA [9] 1-2 (15-21, 21-19, 9-15)

Quarti di finale: Vaida/Alupei ROU [11] [Q] – Rondina/Pons PHI [16] 2-1 (18-21, 21-19, 15-12)

Polley/MacDonald NZL [3] – Progella/Pagara PHI [1] 2-0 (21-17, 21-14)

Sakura/Sawame JPN [7] – Riko/Take JPN [5] 2-0 (26-24, 21-17)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Powell/Calvin USA [9] 2-0 (21-14, 21-15)

Semifinali: Polley/MacDonald NZL [3] – Vaida/Alupei ROU [11] [Q]

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Sakura/Sawame JPN [7]