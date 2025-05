Nella nuova puntata di Beach Zone, ospitiamo Fabio Galli, responsabile organizzativo del settore Beach Volley FIPAV, per scoprire tutte le novità del Campionato Italiano 2025, che partirà a metà giugno da Caorle e si concluderà come da tradizione a Bellaria Igea Marina a inizio settembre. Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada, Galli spiega: Il nuovo regolamento: perché si passa al sistema a pool abbandonando il doppio tabellone I cambiamenti principali nel circuito nazionale Focus su Nazionali italiane e circuiti giovanili sempre più solidi e partecipati Le scelte FIPAV per rendere il Campionato ancora più competitivo e coinvolgente Un appuntamento imperdibile per atleti, addetti ai lavori e appassionati del beach volley italiano!