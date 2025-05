Basket, l’Olympiakos batte il Real in gara-4 e vola alle Final Four di Eurolega

L’Olympiakos è la seconda squadra, dopo il Fenerbahce, a qualificarsi alle Final Four di Eurolega 2025. I greci hanno vinto 84-86 una combattuta partita contro il Real Madrid che, nei secondi finali, ha avuto addirittura la palla per allungare la serie. La squadra del Pireo, che ha concluso la regular season al primo posto, affronterà la vincente della sfida tra Monaco e Barcellona, che disputeranno domani gara-4.

Gli spagnoli partono forte nel primo quarto e, spinti dal pubblico di casa, acquisiscono subito un vantaggio di 4 punti. I greci pareggiano con Moustapha Fall ma il Real, grazie ad una solida difesa, riesce nuovamente ad allungare. La tripla di Mario Hezonja ed i punti di Bruno Fernando garantiscono il massimo vantaggio di 8 punti ai blancos che però subiscono nel finale di frazione, chiusa in vantaggio 21-16.

Il secondo quarto si apre con il parziale di 4-0 per la squadra del Pireo che si porta ad un punto dagli iberici. Il Real resiste grazie a due triple consecutive del veterano Sergio Lull che manda un segnale chiaro agli avversari. La risposta greca è affidata ad Alec Peters ed Evan Fournier; il francese ex NBA mette a referto l’ultimo canestro che chiude il primo tempo con il punteggio di 47-42 per la squadra di casa.

L’inizio della terza frazione è la migliore rappresentazione della forza dell’Olympiakos; parziale di 11-0 con due penetrazioni di Fournier e due triple di Nigel Williams-Goss che ribaltano la partita. Calano le percentuali da tre del Real che però si affida all’estro di Andrez Feliz per riavvicinarsi ai greci. L’ennesimo canestro di Fournier chiude il quarto 65-68 per la squadra in trasferta.

Le tre triple di fila di Kostas Papanikolaou aprono l’ultima frazione e assicurano un vantaggio di 15 punti agli ellenici. Gli spagnoli non mollano ed incredibilmente riaprono una partita già finita con la tripla di Facundo Campazo. La risposta da tre punti di Sasha Vezenkov sembra tagliare le gambe agli iberici che però, a causa degli errori dei greci, hanno addirittura nei secondi finali la palla del sorpasso, che però si infrange sul ferro. Gara-4 si conclude così 84-86 e grazie a questo successo l’Olympiakos vola alle Final Four di Abu Dhabi.