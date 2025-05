Atletica, l’entry list preliminare delle World Relays: i possibili quartetti dell’Italia a Guangzhou

Tra sabato 10 e domenica 11 maggio Guangzhou sarà teatro delle World Relays 2025, evento mondiale per le staffette valevole come qualificazione ai Mondiali di atletica leggera di metà settembre a Tokyo. In Cina verranno assegnati ben 14 pass diretti (su 16) per ognuna delle cinque specialità presenti nel programma della rassegna iridata: 4×100 uomini e donne; 4×400 uomini, donne e mista.

L’Italia proverà a completare l’en plein, qualificando tutte le staffette al primo colpo senza dover ricorrere al ripescaggio tramite ranking nonostante alcune assenze di peso come quelle di Marcell Jacobs, Zaynab Dosso e Luca Sito. A Guangzhou sarà presente anche la 4×100 mista, gara che farà il suo debutto olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028.

Per quanto riguarda la 4×100 maschile campione d’Europa in carica spicca il nome di Filippo Tortu, oltre agli altri protagonisti dell’oro olimpico di Tokyo Lorenzo Patta e Fausto Desalu, ma spingono per un posto nel quartetto anche i vari Matteo Melluzzo e Roberto Rigali. A guidare la 4×100 femminile saranno invece Dalia Kaddari, Arianna De Masi, Vittoria Fontana, Alessia Pavese, Irene Siragusa.

Nella 4×400 maschile i candidati principali per il quartetto sembrano Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati e Riccardo Meli, mentre al femminile Alice Mangione sarà il punto di riferimento della staffetta azzurra in assenza di Ayomide Folorunso. Di seguito l’entry list preliminare delle World Relays 2025, soggetta a modifiche che verranno ufficializzate a ridosso della competizione in base alle scelte definitive dei vari Paesi (in casa Italia per esempio non ci sarà Dosso).