Atletica, Eyob Faniel vince la Corsa di Oderzo. Majori e Del Buono in luce

Eyob Faniel ha vinto la Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, imponendosi nel tradizionale pomeriggio di corsa che anima la Festa dei Lavoratori sulle strade della località in provincia di Treviso. Il 32enne vicentino è riuscito a completare i dieci chilometri con il tempo di 29:20, avendo la meglio nella tirata volata a tre con Ahmed Ouhda e il keniano Bonface Njiru, rimasti insieme al già primatista italiano di maratona dopo che il burundese Jean Marie Vianney Niyamukiza e il trevigiano Nicolò Bedini si erano staccati.

L’azzurro, che sta preparato una maratona ed è in piena fase di carico, ha migliorato il terzo posto di dodici mesi fa e l’albo d’oro di questo evento, giunto alla 28ma edizione, continua a parlare italiano. Negli ultimi cinque anni si sono imposti Lorenzo Dini (2019), Pietro Riva (2022 e 2024), Pasquale Selvarolo (2023) e appunto Eyob Faniel, oggi accolto sul traguardo dalle figlie Wintana e Liya: “Ho vinto con il cuore, oggi proprio non ne avevo. Ho corso senza aiutare gli altri, me ne scuso, ma sarebbe bastata una piccola variazione di ritmo e mi avrebbero staccato. Ringrazio tutti per il grandissimo tifo, Oderzo è una gara unica“.

Sul fronte femminile (gara sui 5 km) si è invece imposta la slovena Klara Lukan, reduce dalla medaglia di bronzo conquistata sui 10 km ai recenti Europei di corsa su strada, dove si era imposta Nadia Battocletti. La balcanica ha prevalso con il crono di 15:09, precedendo la britannica Verity Ockenden (seconda in 15:09), Micol Majori (terza in 15:42) e Federica Del Buono (quarta in 15:49). L’Italia ha conquistato un buon terzo posto nella gara a squadre under 20 maschile alle spalle di Svezia e Italia: Giacomo Bellillo sesto (31:20), Stefano Perardi decimo (31:47), Diego Poletto undicesimo (31:58) nella gara vinta dallo svedese Sebastian Loerstad (29:09).