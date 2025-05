Atletica, Elena Carraro si scatena sui 100 hs e avvicina il record italiano. Alessia Succo da favola a 16 anni

Elena Carraro ha regalato grandissime emozioni sui 100 ostacoli a Imperia, correndo in un eccellente 12.84 (vento a favore di 1,9 m/s) dopo il 12.85 del turno preliminare (+1,4 m/s). La 24enne si è portata a nove centesimi dal record nazionale ed è diventata la terza italiana di sempre sul rettilineo con barriere, alle spalle della primatista Luminosa Bogliolo (12.75) e di Veronica Borsi (12.78). La portacolori delle Fiamme Gialle ha abbassato di cinque centesimi il proprio personale che risaliva a due anni fa, siglato in occasione dei campionati italiani promesse di Agropoli prima di conquistare la medaglia d’argento agli Europei Under 23 in quel di Espoo.

La bresciana ha aperto la stagione nel miglior modo possibile, riproponendosi ad alti livelli dopo essere passata sotto la guida tecnica di Ezio Madonia. Nella passata annata agonistica raggiunse la semifinale agli Europei di Roma e si fermò al crono di 12.93 in quel di La Chaux-de-Fonds. Il 37mo Trofeo Maurina ha portato in dote anche l’attesissima sciabolata di Alessia Succo, grandissima prossima del panorama tricolore: record italiano under 18 e under 20 con un fantastico 13.20 siglato in finale (1,9 m/s) dopo il 13.57 della batteria, alla sua prima uscita in carriera sulle barriere assolute da 84 centimetri.

La 16enne piemontese ha aperto con il botto la sua stagione all’aperto, dopo che a livello indoor aveva tuonato il record del mondo under 18 sui 60 ostacoli (8.07 a febbraio in quel di Ancona), riscrivendo il primato juniores (13.24 di Elisa Di Lazzaro nel 2017) e il limite allieva (13.34 di Manuela Bosco nel 1999) nella Festa dei Lavoratori che ha proposto diversi meeting di carattere nazionale in giro per tutto lo Stivale con i risultati copertina arrivati dalla Liguria.