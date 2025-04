Atletica, Alessandro Sibilio apre la stagione con un convincente 400 al Maradona

Alessandro Sibilio ha fatto il proprio esordio stagionale, correndo i 400 metri allo Stadio Diego Armando Maradona nella sua Napoli. Il vice campione d’Europa del giro su pista con barriere ha deciso di cimentarsi sulla distanza senza ostacoli in occasione della decima edizione dell’Enterprise Meeting che ha animato il capoluogo partenopeo, con il chiaro obiettivo di testare la propria condizione fisica in vista dei prossimi impegni agonistici.

Il primatista italiano dei 400 ostacoli (47.50 lo scorso anno in occasione della medaglia d’argento conquistata a Roma alle spalle del norvegese Karsten Warholm, quando riuscì a migliorare lo storico primato nazionale di Fabrizio Mori dopo 23 anni) si è espresso in 45.82, vincendo la sua serie davanti a Mohamed Soudassi (47.46) e ad Amedeo Perazzo (47.62), siglando il miglior tempo dell’evento disputato su dieci serie nell’impianto in cui i tifosi napoletani (lo stesso Sibilio in primis) sperano di festeggiare lo scudetto tra qualche settimana.

Per il fresco 26enne (ha spento le candeline tre giorni fa), tornato in gara dopo l’apparizione alle Olimpiadi di Parigi 2024 (a cui non si era presentato in ottime condizioni fisiche), si tratta del secondo tempo della carriera sulla distanza, superiore solo al 45.08 siglato tre anni fa a Nocera Inferiore, quando divenne il terzo italiano della storia sui 400 metri piani prima di un brutto infortunio. Alessandro Sibilio gareggerà sicuramente il prossimo 21 maggio al Meeting di Savona, ma non sono da escludere altre gare in precedenza: la lunga marcia che condurrà ai Mondiali di settembre a Tokyo è appena incominciata.