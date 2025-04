Atletica, Osakue in Diamond League. Furlani e Diaz osservano a Keqiao, ci sono Duplantis e Warholm

La Diamond League tornerà in scena sabato 3 maggio: sarà Keqiao (Cina) a ospitare la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Soltanto un’italiana sarà impegnata in questo appuntamento in terra asiatica: Daisy Osakue sarà tra le partecipanti della gara di lancio del disco dopo il settimo posto ottenuto settimana scorsa a Xiamen con la misura i 60.25 metri. Sarà la nona gara stagionale per la piemontese, che in questa annata agonistica si è spinta fino a 63.10 metri a Ramona.

Riflettori puntati sullo svedese Armand Duplantis, che proverà ad andare oltre i sei metri nel salto con l’asta per la prima volta in stagione. Il primatista mondiale incrocerà il greco Emmanouil Karalis, mentre nel salto triplo si esibirà il portoghese Pedro Pablo Pichardo: l’argento olimpico di Parigi, pronto al duello con il Burkinabé Hugues Fabrice Zango, sarà osservato da vicino dal nostro Andy Diaz, Campione del Mondo e d’Europa al coperto.

Grande attesa anche per l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, primatista mondiale di salto in alto desiderosa di andare oltre i due metri. Nel salto in lungo spazio a Saraboyukov (colui che ha battuto Mattia Furlani di un centimetro agli Europei Indoor) e ai giamaicani Pinnock e Gayle, sicuramente osservati dal Campione del Mondo indoor.

Sui 100 metri attesa per il sudafricano Akani Simbine (leader mondiale stagionale con 9.90) e il giamaicano Kishane Thompson, oltre al botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri). Da non perdere il norvegese Karsten Warholm sui 400 ostacoli dopo il record del mondo firmato sui 300 hs.