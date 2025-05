Atletica, Elisa Valensin strabilia sui 300: record italiano U20, sciabolata cronometrica

Elisa Valensin ha regalato grande spettacolo al suo debutto stagionale, firmando il nuovo record italiano under 20 sui 300 metri. Una delle grandi promesse dell’atletica tricolore si è distinta a Cernusco sul Naviglio (in provincia di Milano), correndo in un ragguardevole 37.17 e migliorando di quasi quattro decimi il precedente primato di categoria (37.55) che Ayomide Folorunso firmò il 25 aprile 2015 a Rieti.

Si tratta di una distanza spuria, ma la poliziotta ha subito dimostrato tutti i propri progressi e si lancia con grande ottimismo verso i prossimi appuntamenti. La 18enne milanese, che ha tra l’altro ritoccato anche la MPI under 23 (37.64 siglato tre settimane fa a Busto Arsizio da Clarissa Vianelli), era già stata protagonista durante l’inverno, infilando al coperto i record juniores su 200 metri (23.59) e 400 metri (53.01).

La Campionessa d’Europa under 18 sui 200 metri amplia così il proprio bottino di record italiani under 20 all’aperto, visto che detiene anche quelli sul mezzo giro di pista (23.09) e sui 400 metri (52.23). Sui 300 ostacoli è arrivato il record italiano under 20 firmato da Paolo Bolognesi (36.32).