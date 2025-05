Atletica, Russell sfiora il record del mondo sui 100 hs: crono spaziale con Jones. Grande world lead sui 200

L’Ansin Sports Complex di Miramar (Miami, Florida) ha regalato una spaziale gara dei 100 ostacoli, il vero fiore all’occhiello della prima giornata del Grand Slam Track. Il duello tra le statunitensi Masai Russell e Tia Jones ha acceso la serata d’apertura della seconda tappa di questa competizione speciale voluta da Michael Johnson e caratterizzata da un montepremi decisamente interessante nel panorama dell’atletica.

Supportate da un vento che soffiava a 2,0 m/s (letteralmente al limite imposto dal regolamento per l’omologazione dei risultati a fini statistici), le due padrone di casa si sono prodigate in uno spalla a spalla concluso con la seconda e la terza prestazione mondiale della storia. Russell si è imposta in 12.17, Jones ha concluso in seconda piazza con il crono di 12.19: entrambe hanno avvicinato il record del mondo, quel 12.12 siglato dalla nigeriana Tobi Amusan ai Mondiali di Eugene 2022.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha sensibilmente ritoccato il suo personale di 12.25 e a 24 anni è sempre più un prodigio internazionale, ma anche la sua coetanea nativa di Vestal non scherza e oggi era davanti di sei centesimi fino all’ottava barriera, poi una sbavatura e il rush finale della connazionale hanno cambiato l’esito della gara. Alle loro spalle, su tempi più comuni, si sono piazzate la giamaicana Ackera Nugent (12.34) e la statunitense Kendra Harrison (12.40).

L’altro grande squillo della serata è arrivato dai 200 metri, dove il trinidegno Jereem Richards e il dominicano Alexander Ogando sono sensibilmente scesi sotto il muro dei venti secondi. Vertiginoso spalla a spalla e chiusura con lo stesso tempo per entrambi, anche se Richards ha prevalso al photo-finish: 19.86 con 1,7 m/s di brezza alle spalle, miglior prestazione mondiale stagionale dopo il 19.99 che Makanakaishe Charamba aveva siglato lo scorso 18 aprile a Gainesville. Si tratta del primo punto di riferimento per tutti i big lungo la strada che conduce ai Mondiali di settembre.

Il meeting è stato preceduto dall’arresto di Fred Kerley: il già Campione del Mondo dei 100 metri è infatti stato portato in carcere con l’accusa di avere colpito al volto l’ex compagna Alaysha Johnson con un pugno. Sul fronte dei risultati vanno registrati il successo del britannico Josh Kerr sui 1500 metri (3:34.51), l’affermazione del brasiliano Alison Dos Santos sui 400 ostacoli (47.97), la vittoria della keniana Agnes Jebet Ngetich sui 5000 metri (14:25.80), il sigillo della statunitense Melissa Jefferson-Wooden sui 100 metri (10.75), la stoccata dell’irlandese Andrew Coscoran sui 3000 metri (8:17.56).