Vuelta Espana Femenina 2025, si apre la caccia a Demi Vollering. Italia con Letizia Borghesi ed Erica Magnaldi

La Liegi-Bastogne-Liegi di domenica scorsa ha chiuso ufficialmente la stagione delle grandi classiche di primavera. Adesso è il momento di voltare pagina. Si riparte da uno degli appuntamenti cardine del grande calendario internazionale.

Prende il via domenica da Barcellona e si concluderà sabato 10 con l’arrivo all’Alto de Cotobello l’undicesima edizione della Vuelta Espana Femenina, corsa articolata in sette tappe per un totale di 750,8 chilometri. Le ventuno squadre partecipanti si daranno battaglia per designare colei che nell’albo d’oro succederà a Demi Vollering, vincitrice dello scorso anno davanti alla connazionale Riejanne Markus e ad Elisa Longo Borghini.

La gara inizierà dalla cronometro a squadre di Barcellona, 8,1 chilometri la lunghezza del percorso, in cui si assegnerà la prima maglia di leader della classifica generale. Decisivi per il successo finale saranno, molto probabilmente, l’arrivo in salita della quinta tappa Golmayo-Lagunas de Neila con la scalata finale dell’omonima ascesa, prima categoria 6,5 chilometri al 9,1% di pendenza media, e l’arrivo di sabato 10 all’Alto de Cotobello, salita di 10,5 chilometri all’8%.

La startlist definitiva della corsa non è stata ancora ufficializzata, sembra però scontato assegnare i favori del pronostico a colei che ha trionfato nel 2024. Demi Vollering potrà contare sull’apporto del duo francese Évita Muzic-Juliette Labous, atlete pronte ad appoggiare il proprio capitano e ad essere protagoniste in caso di sua giornata negativa. La Team Visma | Lease a Bike punta sul duo Marianne Vos- Pauline Ferrand-Prevot, quest’ultima vincitrice della Parigi-Roubaix. L’americana Chloé Dygert e la polacca Katarzyna Niewiadoma sono le punte di diamante della CANYON//SRAM zondacrypto. Da capire quale tipo di ruolo potrà recitare nella corsa la Team SD Worx – Protime, quotata formazione di cui non è stata ancora comunicata la composizione.

In casa Italia da segnalare l’assenza di Elisa Longo Borghini della UAE Team ADQ e di Elisa Balsamo della Lidl-Trek. Proveranno a tenere alto il tricolore il duo della Liv AlUla Jayco Letizia Paternoster- Monica Trinca Colonel e Letizia Borghesi della EF Education-Oatly. Da seguire con attenzione la prova di Erica Magnaldi della UAE Team ADQ, capace di chiudere in ottava posizione l’edizione 2023.