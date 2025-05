Giro d’Italia 2025: le quattro maglie della Corsa Rosa. I colori e cosa simboleggiano

Tra una settimana prenderà il via la centottesima edizione del Giro d’Italia. Quest’anno la partenza sarà dall’Albania (precisamente a Durazzo), che ospiterà le prime tre tappe, con la corsa che poi tornerà in territorio italiano e terminerà domenica 1 giugno con la passerella ai Fori Imperiali a Roma.

Da sempre il simbolo del Giro è la Maglia Rosa, che viene indossata da chi comanda la classifica generale. Sicuramente è quella più ambita, quella che vogliono tutti, perchè rappresenta il primato. Dal 1931 è il simbolo del Giro, un’icona mondiale che viene riconosciuta ovunque.

Sono quattro in totale le maglie del Giro d’Italia. Infatti non c’è solo quella rosa, ma esistono anche quella ciclamino, azzurra e bianca. Quella ciclamino è quella dedicata a chi vince la classifica a punti ed è quasi sempre contesa dai velocisti, che lottano ai vari sprint. Quella azzurra, invece, la indossa chi è in testa alla classifica degli scalatori. Infine c’è anche quella bianca, dedicata al miglior giovane del Giro d’Italia e che rappresenta un tassello importante nella carriera di un ciclista.

LE MAGLIE DEL GIRO D’ITALIA 2025

MAGLIA ROSA – Vincitore della classifica generale

MAGLIA CICLAMINO – Vincitore della classifica a punti

MAGLIA AZZURRA – Vincitore della classifica degli scalatori

MAGLIA BIANCA – Vincitore della classifica dei giovani