A che ora l’allenamento di Sinner domani al Foro Italico: programma di inizio e fine, chi sarà lo sparring partner

Come reso noto già nella giornata di ieri, sebbene Jannik Sinner arriverà oggi, domenica 4 maggio, a Roma, il numero 1 ATP scenderà in campo soltanto nella giornata di domani, lunedì 5 maggio, per il primo allenamento ufficiale al Foro Italico.

L’organizzazione aveva comunicato ieri, infatti, che l’azzurro sarebbe sceso in campo sul Centrale a partire dalle ore 19.00 assieme al ceco Jiri Lehecka, con il quale è prevista una sessione di due ore, che si concluderà, dunque, alle ore 21.00.

Per il resto, al momento, l’organizzazione ha fatto sapere che nella giornata di domani sul Centrale si alleneranno, dalle 12.00 alle 13.00, la polacca Iga Swiatek e la tunisina Ons Jabeur. Sul Campo 5, dalle 18.00 alle 19.00 ci sarà il tedesco Alexander Zverev, infine sul Campo 13, dalle 17.00 alle 17.30 toccherà a Federico Cinà.

PROGRAMMA ALLENAMENTO SINNER AL FORO ITALICO

Lunedì 5 maggio – Campo Centrale

Dalle 19.00 alle 21.00

Allenamento di Jannik Sinner e del ceco Jiri Lehecka