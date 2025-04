WTA Stoccarda 2025: Mertens, Potapova e Shnaider vincono in una lunga giornata

Siamo solo al primo lunedì di un torneo che di lunedì finirà (perché nel Venerdì Santo il Baden-Württemberg ferma qualunque manifestazione), ma al WTA 500 di Stoccarda il tasso di lotta è già particolarmente elevato anche con tre soli match in programma alla Porsche Arena. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Innanzitutto, si parte con Elise Mertens che, dopo poco più di un’ora e tre quarti, riesce a liberarsi della bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La belga ha le sue difficoltà nel portare a casa il primo set, ma non il secondo e così è 7-6(2) 6-2 in suo favore.

A seguire, si decide chi sarà la prima avversaria di Aryna Sabalenka. Si tratta di Anastasia Potapova: la russa supera in rimonta la danese Clara Tauson. Ma c’è di più: si viaggia sulle due ore e 40 minuti e, in tutto questo, la danese, ormai tornata nelle parti alte della classifica, manca anche un match point sull’8-7 nel tie-break del secondo parziale. Risultato: 2-6 7-6(8) 6-3.

A chiudere, un’altra sfida non proprio di poco conto, il confronto tutto russo tra Veronika Kudermetova e Diana Shnaider, ex top ten contro chi top ten vuole essere. 5-7 6-2 6-3 il punteggio in favore di quest’ultima, numero 8 del seeding, contro un’avversaria che si è dovuta prodigare nel superamento delle qualificazioni (tra le più competitive dell’anno, visto il livello del torneo). Due ore e 16 minuti servono per chiudere, con l’orologio pericolosamente vicino alla mezzanotte.