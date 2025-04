WTA Rouen 2025, subito fuori McCartney Kessler e Bronzetti. Avanza Kalinina

Quattro incontri di primo turno caratterizzano il programma della prima giornata del torneo di Rouen, WTA 250 su terra battuta. Si ferma subito la corsa di Lucia Bronzetti, superata dalla qualificata Rakotomanga Rajaonah, in chiusura di giornata esce anche la testa di serie numero 4 McCartney Kessler.

Firma l’impresa di giornata Fiona Ferro. La giocatrice francese vince, in due ore e cinquantotto minuti, la battaglia con McCartney Kessler per 6-7(8) 6-2 7-5 ed elimina la statunitense, quarta favorita del seeding. Rimonta vincente per Elena-Gabriela Ruse. La giocatrice romena impiega un’ora e cinquanta minuti per avere ragione, 1-6 6-1 6-4 il punteggio finale, della francese Elsa Jacquemot.

In apertura di giornata la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, travolge 6-2 6-3, in un’ora e ventitré minuti, Lucia Bronzetti, testa di serie numero 7. La tennista transalpina rompe l’equilibrio iniziale scappando dal 2-2 al 6-2 con cui chiude il primo parziale. La numero 291 del mondo non concede possibilità di rimonta all’avversaria perché ottiene il break nel secondo game della seconda frazione e lo difende fino alla fine chiudendo l’incontro sul 6-3.

L’ucraina Anhelina Kalinina si sbarazza agevolmente della giapponese Nao Hibino imponendosi, in un’ora e diciassette minuti, per 6-0 6-4. La numero 65 del ranking domina il primo parziale concedendo sette punti nei primi cinque game e chiude i conti, alla quarta opportunità, in un sofferto sesto game per il 6-0 del primo parziale. Nella seconda frazione la partita viaggia sui binari del sostanziale equilibrio, la tennista nipponica annulla quattro palle break e tiene il passo della rivale fino al decimo gioco quando subisce il break che le costa la partita.