WTA Rouen, avanzano Danilovic e Bouzas Maneiro. Imprese Rosatello e Boisson

Entra nel vivo il torneo WTA di Rouen con una seconda giornata caratterizzata da un fitto calendario di incontri. Superano il turno la serba Olga Danilovic e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, firmano le imprese di giornata Camilla Rosatello e la francese Lois Boisson.

In apertura Jessika Ponchet piega 6-2 6-4, in un’ora e venticinque minuti, la connazionale Margaux Rouvroy. Vince un’autentica battaglia Olga Danilovic. La serba, testa di serie numero tre supera 5-7 6-0 6-3, in due ore e quattordici minuti, la connazionale Aleksandra Krunic. La transalpina Lois Boisson, numero 303 del ranking, batte l’inglese Harriet Dart, in un’ora e diciotto minuti, con un perentorio 6-0 6-3.

Si aggiudica un’autentica maratona Linda Fruhvirtova. La giocatrice ceca ribalta la differenza di classifica ed elimina, in due ore e cinquantadue minuti, la russa Anna Blinkova per 6-7(5) 6-4 7-5. La romena Jaqueline Cristian regola 6-4 6-3, in poco più di un’ora e mezza, la francese Diane Parry. Impressiona positivamente Camilla Rosatello che passa il turno d’autorità. La giocatrice italiana domina 6-2 6-3 la statunitense Alycia Parks, testa di serie numero 6.

Jessica Bouzas Maneiro vince 6-0 3-6 6-3, in un’ora e quarantaquattro minuti, contro la greca Maria Sakkari. Nell’ultimo incontro di giornata la francese Varvara Gracheva, numero 67 del ranking, travolge 6-3 6-2, in un’ora e ventinove minuti, l’inglese Sonay Kartal, titolare della testa di serie numero otto.