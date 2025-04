ATP Monaco 2025, risultati 15 aprile: Dedura-Palomero fa la storia, avanza Ugo Humbert

Si completa il primo turno del BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Monaco di Baviera, in Germania: bilancio in chiaroscuro per l’Italia, che vede avanzare agli ottavi Luciano Darderi e fermarsi subito Flavio Cobolli.

Luciano Darderi, infatti, piega il lucky loser australiano Christopher O’Connell, sconfitto in due tiebreak con un duplice 7-6 (3), mentre Flavio Cobolli cede ad un altro lucky loser, il kazako Alexander Shevchenko, il quale si impone in rimonta con lo score di 6-7 (2) 6-3 6-4.

Negli altri incontri di giornata fa la storia il padrone di casa tedesco Diego Dedura-Palomero, che, a sua volta da lucky loser, diventa il primo tennista classe 2008 a giocare e vincere un match a livello ATP, approfittando del ritiro del numero 8 del seeding, il canadese Denis Shapovalov, giunto quando il teutonico era in vantaggio per 7-6 (2) 3-0.

Tra le teste di serie impegnate quest’oggi, avanzano il numero 4, il transalpino Ugo Humbert, che rimonta e batte il cileno Nicolás Jarry per 4-6 6-3 6-2, ed il numero 5, l’argentino Francisco Cerúndolo, che liquida il tedesco Jan Lennard Struff con un eloquente 6-0 6-2.

Escono di scena, invece, il numero 6, il ceco Jakub Mensik, battuto dalla wild card teutonica Yannick Hanfmann, vittorioso per 7-6 (4) 4-6 6-3, ed il numero 3, il canadese Félix Auger-Aliassime, sconfitto dall’argentino Mariano Navone, che si impone in rimonta per 2-6 6-4 7-6 (3).

ATP 500 MONACO DI BAVIERA – RISULTATI 15 APRILE

Primo turno

Yannick Hanfmann (WC) b. Jakub Menšík (6) 7-6 (4) 4-6 6-3

Ugo Humbert (4) b. Nicolás Jarry 4-6 6-3 6-2

Fábián Marozsán b. Justin Engel (WC) 6-4 6-1

Zizou Bergs b. Alexander Bublik (Q) 6-7 (5) 6-4 7-5

Diego Dedura-Palomero (LL) b. Denis Shapovalov (8) 7-6 (2) 3-0 ritiro

Francisco Cerúndolo (5) b. Jan Lennard Struff 6-0 6-2

Alexander Shevchenko (LL) b. Flavio Cobolli 6-7 (2) 6-3 6-4

Mariano Navone b. Félix Auger-Aliassime (3) 2-6 6-4 7-6 (3)

Luciano Darderi b. Christopher O’Connell (LL) 7-6 (3) 7-6 (3)

Botic van de Zandschulp (LL) b. Roberto Bautista Agut 6-4 3-6 6-4