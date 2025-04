WTA Rouen 2025, Rosatello vince il derby con Brancaccio ed entra in tabellone

Camilla Rosatello stacca il biglietto per il tabellone principale del WTA 250 di Rouen. La tennista piemontese, numero 292 della classifica mondiale, ha fatto suo il derby azzurro nel turno decisivo delle qualificazioni contro Nuria Brancaccio in tre set con il punteggio 6-2 2-6 6-3 dopo due e tre minuti di gioco.

Fioccano subito le palle break con Brancaccio che ne annulla due nel secondo game e con Rosatello che ne salva un’altra nel game successivo. Il break comunque arriva nel quarto gioco, con Rosatello che strappa il servizio alla connazionale e scappa prima sul 4-1 e poi sul 5-2. La piemontese trova un altro break nell’ottavo gioco e chiude il primo set sul 6-2.

C’è equilibrio in avvio di secondo set, che viene spezzato dal break a zero ottenuto da Brancaccio nel quinto gioco. La campana riesce poi a salvare due palle del controbreak nel game successivo. Brancaccio allunga ulteriormente nel settimo gioco, togliendo ancora il servizio alla connazionale, prendendosi anche lei il set per 6-2.

Rosatello salva una delicata palla break in apertura di terzo set e poi è lei a strappare il servizio all’avversaria nel secondo game. Brancaccio non molla e riesce ad ottenere il controbreak immediato. Il copione si ripete anche tra sesto e settimo game, con il break di Rosatello ed il controbreak di Brancaccio. Nell’ottavo gioco, però, Rosatello strappa a zero il servizio alla connazionale e poi va a chiudere sul 6-3, qualificandosi per il tabellone principale a Rouen.