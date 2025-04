Stefanos Tsitsipas critico sui campi a Madrid: “Non ho mai visto una cosa del genere”

Un esordio decisamente complicato per Stefanos Tsitsipas a Madrid. Il tennista greco, ritiratosi per un problema alla schiena a Barcellona, l’ha spuntata contro il tedesco Jan-Lennard Struff per 3-6 6-4 6-3. Un match complicato, al cospetto di uno Struff che su questi campi in terra così rapidi ha dimostrato più volte di trovarsi particolarmente bene.

A proposito di campo, Tsitsipas si è molto lamentato delle condizioni della superficie madrilena: “La gente non capirà del tutto, ma il campo di Barcellona è più lento di quello di Montecarlo. In Catalogna ci sono molti più scambi, e qui noto che non abbiamo altrettante armi, ma dobbiamo potenziare quelle che abbiamo perché i colpi sono amplificati. Roma è simile al Principato e Barcellona, ​​e al Roland Garros ogni campo è diverso, perché sul Suzanne Lenglen non c’è tanto rimbalzo, mentre sul Phillippe Chatrier sì, e si può dare alla palla molta velocità“, la lunga premessa dell’ellenico.

E poi l’affondo: “Oggi il campo era ingiocabile; sembrava una pista di ghiaccio quando provavo a scivolare. Non ho mai provato niente del genere su terra battuta. Non sono certo uno che ha poca esperienza, visto che sono praticamente nato su questi campi, ed è frustrante giocare in questa maniera“.

Tsitsipas sarà il prossimo avversario nel terzo turno di Lorenzo Musetti e scopriremo se questo contesto continuerà a dare dei problemi al greco, nello scontro col carrarino, oggi vittorioso nella sfida che lo vedeva opposto all’argentino Tomas Martin Etcheverry.