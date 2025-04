ATP Madrid 2025: i principali ostacoli per Alcaraz verso la finale

Carlos Alcaraz giocherà? Se lo chiedono in tanti a Madrid, sede del secondo Masters1000 sulla terra rossa di questa stagione. Da domani inizierà il tabellone principale del torneo spagnolo e Alcaraz, sulla carta, è il principale favorito. Vittorioso nel primo 1000 sul mattone tritato a Montecarlo, Carlitos punta a una replica.

Una doppietta che, in realtà, ha cercato già nell’ATP500 a Barcellona. L’iberico ha saputo spingersi fino alla finale, ma si è dovuto arrendere al danese Holger Rune. Un match nel quale Alcaraz ha avuto un problema all’adduttore della coscia destra. Non si conoscono con esattezza le sue condizioni e tanti tra gli addetti ai lavori gli hanno anche suggerito di non giocare se non dovesse essere al 100%.

La sensazione è che Carlitos giocherà e nel percorso tracciato dal sorteggio di ieri ci saranno delle insidie. Lo spagnolo affronterà nel secondo turno il vincente del confronto tra il giapponese Yoshihito Nishioka e il belga Zizou Bergs e specialmente quest’ultimo non andrà sottovalutato. Nel terzo round l’iberico potrebbe nuovamente incrociare quel Jiri Lehecka, capace di batterlo quest’anno a Doha e ottimo interprete di questo torneo, ricordando la semifinale raggiunta l’anno scorso e il suo abbandono prima del tempo per un infortunio alla schiena.

Negli ottavi di finale il vero ostacolo, più che il bulgaro Grigor Dimitrov, potrebbe essere l’altro ceco Tomas Machac, ricordando quanto accaduto nel 1000 di Shanghai a fine 2024 con l’iberico. Nei quarti di finale uno tra Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas potrebbe essere l’avversario, prima dell’eventuale grande sfida contro Novak Djokovic in semifinale.

Dall’altra parte del tabellone c’è poi un Alexander Zverev, vittorioso a Monaco di Baviera, che sui campi particolari di Madrid (terra rossa molto veloce) ha impressionato non poco in passato, ricordando i titoli nel 2018 e nel 2021. Certo, Alcaraz si è imposto nel 2022 e nel 2023.