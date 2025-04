WTA Madrid 2025, avanzano Bencic, Sakkari e Danilovic

Prevede un programma molto fitto la seconda giornata del tabellone femminile del torneo di Madrid, WTA 1000 sulla terra battuta. Passano il turno la svizzera Belinda Bencic e la greca Maria Sakkari. In quello che, almeno sulla carta, poteva apparire l’incontro più interessante Olga Danilovic supera nettamente Viktoria Azarenka.

Esordio travolgente per Belinda Bencic. La giocatrice elvetica annichilisce 6-0 6-2, in poco più di un’ora, la turca Zeynep Sonmez. La serba Olga Danilovic, reduce dalla finale di Rouen, liquida 6-4 6-2 la bielorussa Viktoria Azarenka. Firma una delle imprese di giornata l’argentina Maria Lourdes Carle. La giocatrice sudamericana impone il disco rosso alla slovacca Rebecca Sramkova con un perentorio 6-3 6-2.

L’americana Katie Volynets liquida 6-4 6-0, in poco meno di un’ora e mezza, la ceca Petra Kvitova. La statunitense Ann Li batte, in un’ora e ventotto minuti, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 6-3 6-2. La francese Diane Perry, numero 116 del ranking, elimina 6-3 6-4, in un’ora e trentotto minuti, la romena Irina-Camelia Begu.

Anastasija Sevastova regola, in due ore e nove minuti, la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-4 7-5. L’australiana Maya Joint piega, in due ore e sette minuti, la spagnola Carlota Martinez Cirez con il punteggio di 6-2 2-6 6-4. Impiega un’ora e quarantasei minuti Bernarda Pera per vincere la resistenza della croata Jana Fett, 6-4 6-3 il punteggio a favore della statunitense. Alicia Parks s’impone 6-3 6-3, in un’ora e cinquantadue minuti, su Victoria Jimenez Kasintseva.

Deve lottare oltre due ore Maria Sakkari per aver ragione della cinese Wang Xin, 6-4 7-6(7) lo score dell’incontro, e guadagnare così il pass per il secondo turno. La russa Anna Blinkova debutta superando 6-4 6-2, in un’ora e ventuno minuti, l’ungherese Panna Udvardy. Inizia con un autorevole successo il percorso sulla terra spagnola di Emma Raducanu. La giocatrice inglese archivia 7-6(4) 6-4, in quasi due ore, la partica Suzan Lamens.

Ricorre al terzo l’elvetica Rebeka Masarova per battere 6-3 1-6 7-5 l’australiana Ajla Tomljanovic. L’ucraina Yuliia Starodubtseva inizia il suo torneo con l’agevole 6-2 6-2 rifilato, in un’ora e ventisei minuti, alla ceca Linda Fruhvirtova. Veronika Kudermetova spazza via 6-2 6-2 la sorella Paolina nel derby russo. Anastasia Potapova elimina in rimonta Ashlyn Krueger, 6-7(7) 6-4 6-2 il punteggio maturato in due ore e dodici minuti.

Moyuka Uchijima esce alla distanza e s’impone al terzo set contro la statunitense Robin Montgomery, 1-6 6-4 6-3 lo score dell’incontro a favore della nipponica. Eva Lys non concede scampo alla giovanissima serba Teodora Kostovic, travolta 6-2 6-2 in un’ora e diciassette minuti. L’ucraina Dayana Yastremska lotta per due ore e mezza prima di superare 7-6(5) 4-6 6-3 l’inglese Francesca Jones. La canadese Bianca Andreescu regola 6-2 6-4, in un’ora e sedici minuti, l’americana McCartney Kessler. In chiusura di giornata l’inglese Sonay Kartal doma 6-2 7-5, in un’ora e ventinove minuti, la romena Jaqueline Cristian.