Federico Cinà: “Voglio migliorare gioco, fisico e ranking”. Cemento o terra? Svelata la preferenza

Federico Cinà ha sconfitto Coleman Wong in due set e si è così qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, dove se la dovrà vedere con lo statunitense Sebastian Korda. Il tennista italiano ha conquistato il suo secondo successo in un torneo di questo livello dopo quello del mese scorso sull’argentino Francisco Comesana a Miami, sfruttando al meglio la wild card concessa dagli organizzatori dell’evento sulla terra rossa della capitale spagnola.

Il 18enne siciliano ha dimostrato ancora una volta di essere un grande talento e di essere dotato di eccellenti mezzi tecnici: i margini di miglioramento sono notevoli e il successo ottenuto contro il rognoso rappresentante di Hong Kong fa ben sperare per il prossimo futuro, a cominciare dal prossimo incontro con la testa di serie numero 23 del tabellone. Tra l’altro il successo odierno gli ha permesso di guadagnare 59 posizioni virtuali nel ranking ATP e di issarsi provvisoriamente al 134mo posto.

Federico Cinà ha espresso la propria soddisfazione in conferenza stampa e ha delineato gli obiettivi per le prossime settimane: “Sicuramente migliorare il mio gioco e il mio fisico. Vorrei anche migliorare il mio ranking, ma penso che prima sia più importante focalizzarmi sul mio gioco”. Il fresco maggiorenne, che ha confessato il proprio tifo per il Palermo e la passione per il calcio, ha svelato anche di preferire il cemento, ma che non gli dispiace giocare sulla terra.

L’interesse attorno a questo giocatore è già rilevante da parte degli appassionati e il tennista italiano si è soffermato su questo aspetto: “Oggi ho sentito un certo tipo di pressione, ma è normale. Certo, giocare qua con tutti i migliori giocatori abbassa un po’ le aspettative. Ma cercherò di gestirla anche nei prossimi tornei”.