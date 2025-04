WTA Charleston 2025: debutti ok per Keys e Collins, Bronzetti saluta

Cominciano a entrare in gioco i nomi importanti in quel di Charleston, nel torneo più particolare del circuito WTA. La terra verde, detta anche Har-Tru dall’altra parte dell’Oceano, lo status di 500 che poi è spesso stato un “quasi 1000” in tante occasioni: ce n’è per raccontare una storia importante.

Una storia della quale, almeno per quest’anno, non tornerà a far parte Lucia Bronzetti, ultima italiana rimasta e sconfitta subito dalla cinese Shuai Zhang, la quale sta provando a ridare un senso alla propria carriera tennistica dopo un 2024 negativo da qualsiasi punto di vista. In sostanza, per l’azzurra non ci sarà quello che poteva essere uno scontro significativo con la kazaka Yulia Putintseva.

Debutti privi di reali problemi per le stelle USA già al secondo turno: per Danielle Collins netto 6-3 6-1 con Robin Montgomery, mentre Amanda Anisimova lascia appena quattro giochi all’ex top ten russa Veronika Kudermetova. Quanto a Madison Keys, le tocca il confronto tra connazionali meno facile, quello con Caroline Dolehide, ma ne viene a capo al tie-break del secondo set.

In tema di primi turni, invece, anche qui non troppe sorprese, compreso il debutto di Maria Sakkari. La greca, sotto 3-1 nel primo set con la canadese Marina Stakusic, non concede più spazio di lì in poi. Semmai, contano i secondi turni che vedremo: uno è, appunto, Qinwen Zheng-Sakkari, l’altro è Kenin-Bencic, che tra le vicende dell’una e dell’altra non è un classico perché si sono affrontate appena una volta nel 2019.

RISULTATI WTA CHARLESTON 2025

Secondi turni

Collins (USA) [7]-Montgomery (USA) 6-3 6-1

Keys (USA) [2]-Dolehide (USA) 6-3 7-6(4)

Anisimova (USA) [8]-V. Kudermetova 6-2 6-2

Primi turni

Shymanovich [Q]-Watson (GBR) [WC] 7-6(8) 6-4

Chirico (USA) [Q]-E. Andreeva 6-4 3-6 6-4

Sakkari (GRE)-Stakusic (CAN) [WC] 6-3 6-2

Li (USA)-Blinkova 6-4 6-3

Zhang (CHN) [Q]-Bronzetti (ITA) 7-5 5-7 6-4

Baptiste (USA)-Gadecki (AUS) 6-2 6-4

Davis (USA) [WC]-Loeb (USA) [Q] 3-6 6-1 6-3

Kenin (USA)-Pera (USA) 6-3 6-4