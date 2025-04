WTA Bogotà 2025, Bouzkova ai quarti di finale. Prosegue il sogno di Pareja

Si sono delineati i quarti di finale della parta alta del tabellone principale del WTA di Bogotà. Sulla terra rossa colombiana buona la prima per la ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero uno, cha dominato nel suo match d’esordio contro la cipriota Raluca Georgiana Serban, imponendosi con in due set per 6-1 6-3.

Nei quarti di finale Bouzkova affronterà la polacca Katarzyna Kava, numero 223 della classifica mondiale, che ha annullato anche un match point alla brasiliana Laura Pigossi, vincendo in rimonta con il punteggio di 1-6 7-6 6-3 dopo quasi tre ore di gioco.

Continua il meraviglioso sogno della sedicenne americana Julieta Pareja, numero 550 del ranking, che ha saputo spingersi fino ai quarti di finale, battendo la rumena Patricia Maria Tig per 6-3 7-6 dopo due ore e undici minuti di gioco. Per la giovanissima statunitense ci sarà ora la sfida con la francese Leolia Jeanjean, che ha fatto suo il derby transalpino con la connazionale Selena Janicijevic in due set per 6-4 6-3.

RISULTATI WTA BOGOTA’ 2025 (3 APRILE)

Kawa (Pol) b. Pigossi (Bra) 1-6 7-6 6-3

Bouzkova (Cze) b. Serban (Cyp) 6-1 6-3

Pareja (Usa) b. Tig (Rou) 6-3 7-6

Jeanjean (Fra) b. Janicijevic (Fra) 6-4 6-3