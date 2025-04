ATP Marrakech 2025, risultati 3 aprile: anche Griekspoor raggiunge i quarti

Tre dei quattro match odierni hanno visto degli azzurri protagonisti a Marrakech, in Marocco, sede del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis: nel torneo di categoria ATP 250, in corso sulla terra battuta outdoor, vittorie in casa Italia per Mattia Bellucci e Luciano Darderi, sconfitta per Lorenzo Sonego.

L’unico incontro privo di italiani in campo vede il numero 1 del seeding, il neerlandese Tallon Griekspoor, superare lo spagnolo Pablo Carreño Busta con il punteggio di 7-6 (1) 3-6 6-3: sarà lui ad affrontare nei quarti di finale l’azzurro Mattia Bellucci, vittorioso contro il qualificato transalpino Pierre Hugues Herbert per 6-2 7-5.

Anche Luciano Darderi supera un transalpino: il numero 7 del tabellone elimina Hugo Gaston in rimonta con lo score di 2-6 6-2 6-3, e sfiderà nei quarti il ceco Vít Kopriva, giustiziere dell’azzurro, testa di serie numero 2, Lorenzo Sonego, sconfitto in tre set per 6-2 5-7 6-4.

ATP 250 MARRAKECH – RISULTATI 3 APRILE

Ottavi di finale

Tallon Griekspoor (1) b. Pablo Carreño Busta 7-6 (1) 3-6 6-3

Mattia Bellucci (8) b. Pierre Hugues Herbert (Q) 6-2 7-5

Luciano Darderi (7) b. Hugo Gaston 2-6 6-2 6-3

Vít Kopriva b. Lorenzo Sonego (2) 6-2 5-7 6-4