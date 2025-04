Cobolli-Misolic, quarti ATP Bucarest: programma, orario, tv, streaming

Flavio Cobolli affronterà Filip Misolic ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Bucarest. L’appuntamento è per venerdì 4 aprile, sarà la terza partita sul Campo Centrale a partire dalle ore 10.00: ad aprire le danze ci sarà il confronto tra l’australiano O’Connell e l’ungherese Fucsovics, a seguire il derby argentino tra Baez e Comesana, poi toccherà all’azzurro.

Il nostro portacolori è reduce dal successo in tre set contro il francese Richard Gasquet e partirà con i favori del pronostico contro l’inatteso austriaco, rivale proveniente dalle qualificazioni e che è riuscito a battere due rivali di un centro calibro come il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Ugo Carabelli, numero 63 del mondo e numero 8 del seeding.

L’azzurro è la terza testa di serie (numero 45 del circuito a inizio settimana), ma dovrà stare particolarmente attento al suo prossimo rivale che ha incominciato la settimana da numero 232 del mondo e si è issato virtualmente al 192mo posto del ranking ATP. Il 23enne austriaco ha giocato soltanto in tornei Challenger nel 2025, senza ottenere parecchia gloria.

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due giocatori, che però nel 2020 si affronteranno nei quarti dell’M15 di Antalya: si impose Misolic per 6-4, 6-0. In palio la qualificazione alla semifinale da giocare contro chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che comprende Dzumhur-Jianu e Wawrinka-Martinez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Misolic, quarto di finale del torneo ATP 250 di Bucarest. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-MISOLIC ATP BUCAREST

Venerdì 4 aprile

Terzo match dalle ore 10.00 Flavio Cobolli vs Filip Misolic

In precedenza, a partire dalle ore 10.00 sul Campo Centrale, si giocheranno O’Connell-Fucsovics e Baez-Comesana. Al termine toccherò all’azzurro.

PROGRAMMA COBOLLI-MISOLIC:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.