WEC, Porsche invisibile nel finale di Imola. “Giornata deludente”

Porsche Penske Motorsport ha chiuso lontano dai migliori la 6h di Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Dopo una difficile 1812km del Qatar, i tedeschi hanno tagliato il traguardo in ottava ed 11ma piazza in Italia, rispettivamente con la n. 6 di Campbell/Estre/Vanthoor e con la n. 5 di Andlauer/Christensen/Jaminet

Porsche si è ritrovata con una strategia differente in cima alla graduatoria con la 963 ufficiale n. 6, presto superata in pista della Ferrari n. 51. Successivamente c’è stato un vero e proprio crollo delle due unità titolari che nell’ultima ora sono definitivamente uscite dalla Top5.

Jonathan Diuguid, Amministratore Delegato di Porsche Penske Motorsport, ha commentato in una nota: Una giornata deludente. Non avevamo abbastanza ritmo per competere con i leader. L’equipaggio della vettura numero 6 ha seguito una buona strategia ed è persino rimasto in testa per un po’, ma non è riuscito a mantenere la prima posizione fino al traguardo. I piloti hanno fatto un lavoro impeccabile, così come il nostro team. Ora concentriamoci sulla prossima gara a Spa e speriamo che le cose vadano meglio lì”.

Ricordiamo che Porsche ha svolto in Belgio dei specifici test in vista della sei ore, la stessa scelta è stata effettuata da altri costruttori come Toyota. Saranno molte le differenze rispetto alla passata stagione, gran parte del noto impianto che sorge nelle ‘Ardenne’ è stata completamente riasfaltata in vista del GP di F1 e della 24h del GT World Challenge Europe Powered by AWS.