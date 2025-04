WEC, Ferrari torna a vincere davanti ai propri tifosi! Non accadeva dal 1973

Domenica storica per la Ferrari che non vinceva in casa nella classe regina di una competizione prototipi dal 1973. In quel di Imola, il marchio di Maranello ha siglato la storia imponendosi con la 499P n. 51 affidata ad Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

I due italiani ed il britannico non hanno commesso il minimo errore imponendosi con merito davanti alla BMW n. 15 ed all’Alpine n. 36 dopo una strepitosa pole nella giornata di sabato ed il giro veloce nella sfida poi vinta.

La Ferrari si impose nel 1973 a Monza nella 1000km con Brian Redman e Jacky Ickx al volante della Ferrari 312 PB. Il brand italiano diventa anche il primo ad ottenere due successi consecutivi dopo quanto realizzato da Toyota a fine 2023.

Alessandro Pier Guidi ha dichiarato in una nota al termine dell’evento: “Sono contento di questa vittoria che abbiamo inseguito a lungo, e indubbiamente meritato. Già nella scorsa stagione, per un motivo o per l’altro l’abbiamo sfiorato più volte, senza raggiungerlo e non c’è miglior cosa che ottenere questo successo davanti ai nostri tifosi, a Imola. Dopo la vittoria di Le Mans, mi è mancato non salire sul gradino più alto del podio, ma non ero preoccupato perché penso sempre all’obiettivo finale più che al traguardo parziale. Se avessi dovuto scegliere una gara dove tornare a vincere, era proprio Imola”.

Non poteva mancare il commento di Antonello Coletta, numero uno del programma Endurance e non solo per Ferrari. “La soddisfazione è enorme per questa vittoria ottenuta in Italia con la 499P numero 51 davanti ai nostri tifosi. Dopo la tripletta in Qatar, abbiamo ribadito oggi quanto il lavoro svolto durante l’inverno sia stato utile e positivo. Qui a Imola ovviamente ci aspettavamo un risultato migliore con le altre due vetture con le quali, per differenti motivi, non siamo riusciti a concretizzare quello che avremmo desiderato. Portiamo a casa una seconda vittoria in altrettante gare di questa stagione: faccio i complimenti a tutta la squadra che ha fatto un grande lavoro come abbiamo dimostrato sabato, per esempio, sostituendo il motore della vettura numero 83 in un’ora e 45 minuti in tempo per la qualifica e ottenendo un secondo tempo in griglia. Questo è senza dubbio un bel momento per noi, ma non dobbiamo rilassarci perché siamo solo alla seconda gara del campionato e ne abbiamo di fronte altre sei, incluso l’appuntamento più importante a Le Mans”.