WEC, Antonio Giovinazzi: “L’ultimo stint non passava mai”

Ferrari ha ottenuto il successo nella 6h Imola, secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2025. Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi/James Calado hanno portato al successo la 499P n. 51, prototipo che non si imponeva dalla 24h Le Mans 2023.

Il marchio di Maranello si conferma imbattuto quest’anno dopo l’eccellente tripletta siglata nell’opening round di Lusail. I due italiani ed il britannico hanno fatto la differenza precedendo all’arrivo la BMW n. 20 e l’Alpine n. 36.

Giovinazzi ha affermato ai media presenti sulle rive del Santerno, tra cui OA Sport: “È stato un weekend fantastico. Il team ha fatto un lavoro pazzesco. Poi ci sono state tante neutralizzazioni, ma siamo sempre stati capaci di prendere le giuste decisioni. Devo ringraziare il team, la macchina era fantastica. L’ultimo stint non passava mai, è stata una 24h non una 6h!”.

Il pugliese ha continuato dicendo: “Vinciamo sempre la gara giusta dopo Le Mans 2023 in un giorno speciale come quello di Pasqua. Ci godiamo il momento, nel 2024 non eravamo mai stati in grado di vincere per una serie di problemi. Il campionato è il primo obiettivo, due podi in due corse è un risultato eccellente”.

L’ex pilota di F1 ha continuato dicendo: “Calado ha gestito alla perfezione la gomma, poi abbiamo dovuto superare la Porsche che era su una strategia leggermente differente. La Virtual SC e la pioggia sono state due variabili, la scelta di optare per le soft è stata fatta visto il meteo incerto. La nostra strategia era ottima”.