WEC, la Ferrari abbraccia i propri tifosi alla 6h di Imola

Riparte da Imola la stagione 2025 del FIA World Endurance Championship: Hypercar ed LMGT3 tornano sul nostro territorio per l’imperdibile secondo atto della stagione agonistica dopo l’avvincente 1812km del Qatar che abbiamo commentato a fine febbraio.

La Ferrari si prepara ad abbracciare i propri tifosi dopo la splendida tripletta ottenuta in Medio Oriente con l’auto 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina a segno davanti alla 499P privata 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson ed alla gemella ufficiale 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

Replicare il risultato di Lusail non sarà semplice per il marchio di Maranello, sono tante, infatti, le variabili da tenere in considerazione: la prima è data dall’impegnativo tracciato che sorge sulle rive del Santerno, pista in cui notoriamente il traffico può rappresentare un importante ostacolo.

Ferrari ottenne la pole lo scorso anno prima di cedere a Toyota il successo al termine di una corsa ricca di colpi di scena. La pioggia fu la vera protagonista, i giapponesi vinsero con merito grazie all’equipaggio 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway. Oltre alla GR010 Hybrid 7 ed alla 8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley, saranno da tenere in considerazione specialmente altri due brand in Emilia-Romagna, Cadillac e Porsche.

Gli americani ripartono dopo l’ottimo ritmo mostrato in Qatar. General Motors ha messo pressione a Ferrari nei primi 70 giri della prova araba prima di vanificare tutto il lavoro svolto con un clamoroso contratto al termine della prima Virtual SC di giornata. Confermati in ogni caso i due equipaggi con Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens (n. 12) e Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais (n. 38).

Porsche, invece, ha faticato in Qatar: i tedeschi sono pronti quindi per attaccare, un test importante che ci condurrà in poche settimane in Belgio per la 6h di Spa-Francorchamps e poi in Francia a Le Mans per vivere la leggendaria 24h. Menzione finale per BMW, presente in quarta piazza a Lusail con Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello e per Peugeot, che torna a Imola un anno dopo l’esordio con la versione aggiornata della propria 9X8.

TF Sport ha ottenuto la vittoria nell’opening round del Mondiale Endurance in LMGT3 con la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 33 di Jonny Edgar/Ben Keating/Daniel Juncadella. L’equipaggio citato, favorito d’obbligo per la conquista del titolo, sarà da tenere in considerazione anche ad Imola insieme alle nuove BMW M4 GT3 EVO del team WRT.

Lo scorso anno la compagine belga di Vincent Vosse ottenne una strepitosa doppietta con Augusto Farfus/Darren Leung/Sean Gelael davanti ad Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Maxime Martin. Occhi puntati sulla vettura 46, il ‘Dottore’ insegue il terzo podio nel FIA WEC in compagnia di Al Harthy e del sudafricano Kelvin van der Linde.

Attenzione anche alle McLaren di United Autosports, oltremodo competitive in quel di Lusail, ed alle Ferrari 296 GT3 VISTA AF Corse, con François Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera e Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon.

Domenica, nel giorno di Pasqua, la 6h di Imola, valida per il FIA World Endurance Championship: partenza alle ore 12.00.