24 Ore Le Mans: McLaren conferma il programma Hypercar dal 2027

Anche McLaren correrà nella classe regina l’edizione 2027 della 24 Ore Le Mans e di conseguenza l’intero FIA World Endurance Championship con una propria Hypercar. La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale dal parte del brand di Woking già impegnato con forza in F1, in FIA Formula E e nella NTT IndyCar Series.

Poche le informazioni a disposizione per un programma che verrà definito in occasione della prossima 24h Le Mans a giugno. I britannici saranno protagonisti con una LMDh e di conseguenza dovranno affidarsi ad un costruttore per la realizzazione del telaio.

Dallara sembra la favorita su Oreca, Ligier e Multimatic, gli italiani sono impegnati dal 2023 nel FIA World Endurance Championship e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Cadillac e BMW.

Il team di riferimento, invece, per la gestione in pista delle McLaren dovrebbe essere United Autosports che già rappresenta gli inglesi nel FIA WEC in LMGT3 con due 720S GT3 EVO. Ricordiamo che il CEO del costruttore di Woking Zak Brown è co-proprietario con Richard Dean della compagine anglo-americana che negli anni ha vinto soprattutto in LMP2.

L’annuncio odierno si concretizzerà quindi nel 2027 insieme all’ingresso di Ford con una propria LMDh. Nel frattempo anche Genesis (Hyundai) entrerà nel FIA World Endurance Championship, tutte le realtà citate si uniranno alle confermate Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW ed Aston Martin