WEC, 36 auto per la 6h di Imola

Saranno 36 le vetture che parteciperanno alla 6h Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Restano quindi 18 Hypercar in azione ed altrettante LMGT3 nell’entry list come accaduto in Qatar a fine febbraio con la 1812km di Lusail.

Ferrari torna in casa dopo la storica tripletta avvenuta in Medio Oriente con la 499P n. 50 presente sul gradino più alto del podio grazie al danese Nicklas Nielsen, il nostro Antonio Fuoco e lo spagnolo Miguel Molina. Il tridente ha saputo primeggiare nell’opening round della Ferrari n. 83 AF Corse e sulla vettura gemella n. 51.

Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell (n. 5) e Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet (n. 6) sono confermati con Porsche Penske Motorsport. Gli ultimi due piloti di ogni line-up, l’australiano ed il francese, sono destinati a saltare la tappa di Spa-Francorchamps vista la concomitanza con il round di Laguna Seca dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Stesso problema per il britannico Ross Gunn ed il canadese Roman De Angelis. I portacolori Aston Martin, a differenza di Porsche, non saranno in quel di Imola al volante delle due Aston Martin Valkyrie che verranno affidate ai titolari Harry Tincknell/Tom Gamble (n. 007) e Alex Riberas/Marco Sorensen (n. 009).

Unico cambio rispetto alla 1812km del Qatar è dato dall’assenza in LMGT3 di Ben Barnicoat. Il britannico, infortunato in bici il mese scorso, cede il posto al francese Esteban Masson, atteso con il connazionale Arnold Robin ed al giovane tedesco Finn Gehrsitz.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha presentato l’edizione 2025 della tappa del FIA WEC con una conferenza stampa nel Terminal dell’Aviazione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con interventi di Frederic Lequien (FIA WEC CEO), Paolo Sgroppo (Operations Director Aeroporto di Bologna), Marco Panieri (Sindaco di Imola) e Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola).