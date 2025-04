Vuelta Asturias 2025, Alessandro Covi trionfa a Vegadeo

Alessandro Covi si aggiudica la terza tappa, partenza da Castropol e arrivo a Vegadeo dopo 165,5 chilometri, della sessantasettesima edizione della Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo. La corsa si concluderà domani con la quarta ed ultima tappa, la Navia-Oviedo di 135,6 chilometri.

Il corridore della UAE Team Emirates-XRG precede allo sprint, sul traguardo di Vegadeo, lo spagnolo Jordi Lopez della Euskaltel – Euskadi e il suo connazionale Ivan Garcia Cortina, vincitore della tappa di ieri.

Ad animare la giornata è stata la fuga da lontano di un gruppo di otto corridori formato da: Antonio Morgado dell’UAE Team Emirates, Gonzalo Serrano del Movistar Team, Alex Diaz della Caja Rural – Seguros RGA, Carlos García Pierna della Burgos Burpellet BH, Antonio Jesús Soto della Kern Pharma, Pau Llaneras della Illes Balears Arabay, Alan Josseaume e Matteo Verecher della TotalEnergies. L’azione dei fuggitivi, a circa 100 chilometri dal traguardo Pau Llaneras non è riuscito a tenere il passo dei compagni, ha toccato un vantaggio massimo di due minuti prima della reazione del gruppo.

Il plotone ha rosicchiato gradualmente lo svantaggio accumulato e ha agguantato i battistrada nel finale lasciando campo libero all’arrivo a ranghi compatti. In volata Alessandro Covi non ha lasciato spazio ai rivali e ha collezionato l’ennesima successo di una squadra che sta dominando la classifica del numero di vittorie stagionali.

Non cambia la situazione in classifica generale. Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG precede il connazionale Hugo de la Calle della Burgos Burpellet BH di 1’51’’ e l’altro iberico Samuel Fernandez della Caja Rural – Seguros RGA di 1’53’’. Doveroso sottolineare come sette delle prime dieci posizioni siano occupate da corridori spagnoli.