Arianna Manfredini, la più giovane a giocare nella Serie A di volley! Età da record

Arianna Manfredini è diventata la giocatrice più giovane a giocare in Serie A. Il libero di Casalmaggiore è scesa in campo a 13 anni, 4 mesi e 28 giorni in occasione di un incontro valido per la Pool Salvezza della Serie A2: nel corso degli ultimi scambi del terzo set, l’allenatore Claudio Cesar Cuello ha fatto debuttare la giovanissima pallavolista, che ha poi festeggiato insieme alle compagne la vittoria per 3-0 contro Concorezzo.

Il precedente primato era detenuto da Letizia Aquilino indossò la casacca di Montichiari nel 2016 a 14 anni, 7 mesi e 11 giorni. Nel 2022 si avvicinò Ludovica Tosini, che debutto con Pinerolo a 14 anni, 8 mesi e 12 giorni. Quelli appena citati sono esordi in Serie A1, ma quando si parla di Serie A si intende sia il massimo livello che la “seconda categoria” e come tale deve essere considerato il primato raggiunto da Arianna Manfredini ieri sera.

Il libero spegnerà 14 candeline a novembre ed è stata coccolata dalle veterane che stanno lottando per conservare la permanenza in Serie A2, Casalmaggiore staziona infatti a metà classifica del girone salvezza quando mancano un paio di giornate al termine del campionato. Curiosamente pochi giorni fa la grande veterana della pallavolo italiana, ovvero la 38enne Serena Ortolani, aveva festeggiato la promozione in Serie A1 con San Giovanni in Marignano.