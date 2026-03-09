LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: attesa per il derby lombardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA sport e benvenuti alla Diretta Live di Olimpia Milano-Cantù, partita di basket di Serie A che chiude la 21esima giornata di campionato.

Tutto pronto all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo per il 174esimo derby meneghino. Dopo le vittorie contro Cremona e Treviso negli ultimi due match (rispettivamente con lo score di 67-86 e di 71-76) e la sconfitta in casa contro Brescia, l’EA7 Emporio Armani riceve il rivale di sempre che si trova penultimo, in 14esima posizione a quota 10 punti con 5 incontri vinti e 14 persi.

Buono, invece, il percorso dei padroni di casa fin qui che reggono al 3º posto della classifica con 28 punti e uno score di 14 partite vinte e 5 perse. I precedenti tra le due squadre sono tutti a favore dell’Olimpia Milano. La squadra di Giuseppe Poeta è avanti per 105-68 nel totale e per 68-19 nelle sfide giocate in casa. L’ultimo successo di Cantù a Milano risale al 5 gennaio 2020 (83-89) e da lì in avanti l’Olimpia è in striscia aperta di cinque successi consecutivi contro i biancoblu.

All’andata i padroni di casa vinsero in volata con un distacco di appena 5 punti trainati dai 22 punti (10/12 al tiro) e 12 rimbalzi (32 di valutazione) di Nebo e i 16 punti e 6 rimbalzi di Brooks. Questa sera non saranno presenti, tuttavia, tra le fila dell’Olimpia, Ousmane Diop, Bryant Dunston e Dirgo Flaccadori. Roster al completo, invece, quello degli ospiti.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento, punto per punto e con aggiornamenti e cronaca costanti. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:00. Non ci resta che augurarvi buona partita!