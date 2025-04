Quando la prossima gara di F1? GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming

Il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di Miami, previsto nel fine settimana che culminerà domenica 4 maggio. Si tira doverosamente il fiato dopo tre weekend di gara consecutivi, ma ancora una volta si resta lontani dall’Europa, poiché ci si trasferisce negli Stati Uniti.

Il Gran Premio di Miami è entrato in calendario nel 2022, imponendosi subito come un evento di culto. Il merito è degli organizzatori, che hanno saputo caratterizzarlo come l’equivalente del Superbowl dedicato alla F1. D’altronde, si corre su un circuito ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della squadra NFL dei Miami Dolphins.

Sarà pacchiano, esagerato e talvolta troppo sopra le righe. Però, l’appuntamento della Florida è diventato una sorta di “Must”. A livello di glamour, è secondo solo a Montecarlo. Il contorno sarà sicuramente spettacolare, vedremo se anche l’aspetto prettamente agonistico sarà all’altezza della cornice. Per scoprirlo, bisognerà seguire la corsa statunitense in TV. Come?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Miami.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara della Florida. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Miami dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP MIAMI 2025

VENERDÌ 2 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 18.30-19.30, Prove libere

Ore 22.30 Qualifiche Sprint

SABATO 3 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 18.00, Sprint

Ore 22.00, Qualifiche

DOMENICA 4 MAGGIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 22.00, GARA