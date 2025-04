Vela, l’Italia cerca conferme alla Semaine Olympique Française nonostante qualche assenza

Ambizioni importanti per l’Italia in vista della Semaine Olympique Française 2025, seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale di vela olimpica (Sailing Grand Slam) che andrà in scena nelle acque di Hyeres da lunedì 21 a sabato 26 aprile. Dopo aver collezionato ben cinque podi al Trofeo Princesa Sofia, la flotta azzurra proverà a confermarsi protagonista anche in Francia nonostante qualche assenza pesante.

Riflettori puntati tra i Nacra 17 sull’equipaggio formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che ha sfiorato il successo a Maiorca e potrà dar vita ad un altro duello spettacolare con i formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet. Segnali incoraggianti in Spagna anche per un altro big del movimento tricolore come Riccardo Pianosi, ormai stabilmente nelle posizioni che contano nel Formula Kite.

Tornare sul podio dopo il Trofeo Princesa Sofia si preannuncia più complicato probabilmente per la giovane promessa Emma Mattivi nel singolo femminile ILCA 6 e per la coppia inedita composta da Elena Berta e Giulio Calabrò nel 470 misto, ma il Bel Paese si affida in queste classi anche a Chiara Benini Floriani e al tandem Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini per mettere nel mirino la top5.

Dopo aver disputato la Medal Race a Palma, sperano di alzare ulteriormente l’asticella arrivando magari tra i migliori tre anche Lorenzo Chiavarini nel singolo maschile ILCA 7 oltre a Jana Germani/Bianca Caruso e Sofia Giunchiglia/Giulia Schio nel doppio femminile 49erFX. Assenti a Hyeres le nostre stelle del windsurf Nicolò Renna (oro mondiale in carica, 2° al Princesa Sofia) e Marta Maggetti (oro olimpico a Parigi 2024).