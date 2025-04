Vela, Benini Floriani vince la Semaine Olympique Française! Sul podio anche Ugolini-Giubilei e Ferrari-Dubbini

Dopo la meravigliosa impresa di Riccardo Pianosi, che ha battuto ieri in finale il fenomeno singaporiano Max Maeder trionfando nel Kite, arrivano altre ottime notizie da Hyeres per l’Italia nell’ultima giornata della Semaine Olympique Française 2025, edizione numero 56 della prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale di vela olimpica.

Al termine di una settimana vissuta da protagonista, Chiara Benini Floriani ha completato l’opera salendo sul gradino più alto del podio nel singolo femminile ILCA 6 e conquistando così la prima grande vittoria internazionale della carriera a livello senior. La 23enne gardesana, quinta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha battuto la rivale statunitense Charlotte Rose (settima oggi) chiudendo la Medal Race in quarta piazza e resistendo così al recupero della belga Emma Plasschaert (prima in Medal) e della danese Anna Munch (seconda), che hanno completato la top3 finale rispettivamente a 2 e 5 punti dall’azzurra. Decima Emma Mattivi.

Niente da fare nella classe Nacra 17 per Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, che hanno vinto la Medal Race odierna mettendo in ghiaccio la piazza d’onore ma non riuscendo a rimontare i 7 punti di svantaggio nei confronti dei leader britannici John Gimson/Anna Burnet, bravi a gestire bene la situazione accontentandosi di un terzo posto parziale rivelatosi sufficiente per difendere la leadership della generale.

Il quarto podio dell’Italia a Hyeres è arrivato infine nel 470 misto, con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini che hanno chiuso in bellezza un’ottima settimana nella baia francese imponendosi nella Medal Race e mettendo al sicuro il terzo posto assoluto, avvicinandosi inoltre a soli 3 punti dalla seconda piazza degli spagnoli Xammar Hernandez/Cardona Alcantara, mentre la Germania aveva già festeggiato con un giorno d’anticipo l’affermazione di Diesch/Markfort.

Grandi rimpianti nel doppio femminile 49erFX per Jana Germani/Bianca Caruso, che pagano a caro prezzo il blackout avvenuto tra la Race 12 e la Race 14 (26-29-39 i piazzamenti) terminando l’evento in sesta piazza overall nonostante il successo in Medal Race a -7 dalla zona podio e a -14 dalle vincitrici belghe Maenhaut/Geurts. Stati Uniti in trionfo nel doppio maschile 49er con Snow/Macdiarmid. Regata decisiva che lascia un po’ d’amaro in bocca nel singolo maschile ILCA 7 per Dimitri Peroni e Attilio Borio, che non hanno brillato perdendo così la chance di giocarsi il podio assoluto e chiudendo in quinta e sesta piazza. Primo il portacolori di Hong Kong Nicholas Halliday.