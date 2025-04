Shock America’s Cup: Ineos Britannia si ritira! Decisiva la scissione con Ben Ainslie

Incredibile ma vero. Ineos Britannia si ritira e non prenderà parte alla 38ma edizione della Coppa America, in programma nel 2027 in una sede ancora da definire. Il sodalizio britannico di Sir Jim Ratcliffe, sconfitto per 7-2 da Emirates Team New Zealand a Barcellona nell’America’s Cup 2024 dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup, non si presenterà al via della Challenger Selection Series con in palio la possibilità di sfidare i kiwi per la Vecchia Brocca.

Decisiva la scissione con l’ex skipper Ben Ainslie (indicato poi come Challenger of Record con Athena Racing), come si evince dal comunicato del team inglese: “Ineos Britannia annuncia di aver ritirato la propria intenzione di partecipare alla prossima America’s Cup. La decisione è stata presa dopo una lunga trattativa con Athena Racing Ltd a seguito della conclusione della 37ma America’s Cup a Barcellona. L’accordo raggiunto con Athena avrebbe permesso a entrambe le parti di competere nella prossima Coppa, ma dipendeva da una rapida risoluzione“.

Ineos Britannia aveva concordato i termini sostanziali molto rapidamente, ma Athena non è riuscita a concludere l’accordo in tempo. Ineos Britannia ritiene che questo ritardo di sei mesi abbia compromesso la sua capacità di prepararsi per la prossima Coppa e quindi ha ritirato a malincuore la sua sfida“, si legge nella nota stampa di Ineos.

Ratcliffe, tycoon di Ineos e azionista del Manchester United, ha commentato così l’addio alla manifestazione velica più prestigiosa al mondo: “È stata una decisione molto difficile da prendere dopo la nostra sfida alle ultime due America’s Cup. Siamo stati lo sfidante britannico di maggior successo nei tempi moderni, con un’imbarcazione eccezionalmente veloce, e pensavamo, grazie all’efficace contributo degli ingegneri della Mercedes F1, di avere una reale possibilità di vincere la prossima Coppa. Purtroppo questa opportunità ci è sfuggita“.