Boxe, Fiorenzo Priolo liquida l’arcigno Serikbayev e avanza al WBC Grand Prix

Fiorenzo Priolo ha debuttato con una bella vittoria nella prima tappa del WBC Grand Prix, neonato circuito pugilistico di livello internazionale organizzato da una delle quattro sigle di riferimento in ambito globale per quanto concerne il professionismo. Il nostro peso superleggero si è ben comportato sul ring del Global Theater Boulevard di Riad (Arabia Saudita), dove si è imposto ai punti con verdetto unanime contro l’arcigno kazako Nurzhan Serikbayev.

Il giudice Eddie Pappoe ha ravvisato un 59-55, mentre Yuji Fukuchi e Daniel van de Wiele hanno annotato un 58-56 in favore del 22enne piemontese, che conserva così la propria imbattibilità (dieci vittorie, di cui cinque prima del limite) e fa suo il primo incontro disputato lontano dalla cerchia di Torino. L’azzurro ha superato di slancio i sedicesimi di finale e può così proseguire la propria avventura in questa kermesse ideata per scovare nuovi talenti nel panorama pugilistico internazionale.

Fiorenzo Priolo si è distinto per la propria caparbietà e per un’ottima tecnica, si è fatto apprezzare con il jab sinistro e ha tenuto il centro del ring con personalità, colpendo con ottimo stile il volto del rivale, proveniente da una scuola sempre molto temuta ma oggi apparso inferiore rispetto al rappresentante del Bel Paese. Agli ottavi di finale se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra tra il turco Efe Derin Konuk e lo spagnolo Olmo De Paz.

Arriva così la seconda vittoria per l’Italia a Riad, dopo che nella giornata di ieri Muhamet “Eti” Qamili aveva regolato l’ucraino Ihor Semonchuk nei sedicesimi di finale dei pesi piuma. Nel fine settimana di Pasqua sono attesi sul ring Giovanni Sarchioto (pesi medi) e Davide Brito (pesi massimi). La serie della WBC prevede altri tre appuntamenti nei prossimi mesi, seguiti dalle finali a dicembre.