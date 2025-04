Boxe, Giovanni Sarchioto sconfitto all’esordio al WBC Grand Prix

Giovanni Sarchioto è stato eliminato all’esordio nel WBC Grand Prix, i cui primi quattro giorni sono celebrati a Riad, in Arabia Saudita. Il pugile italiano si è arreso per verdetto non unanime dei giudici all’ucraino Maksym Molodan, e deve dunque lasciare il tabellone dei pesi medi nel quale era inserito.

In particolare, i giudici Predrag Aleksic e Juan Carlos Pelayo sono risultati d’accordo nell’attribuire un 58-56 a Molodan, mentre Yuji Fukuchi si è espresso per il 57-57. La quota dei fans, invece, ha accordato un 58-56 a favore dell’ucraino, assegnando la terza e la quarta ripresa a Sarchioto.

Sarchioto, 27 anni, vantava prima di questo combattimento un record di 12-0, mentre Molodan, già Campione d’Europa Under 22 nel 2021 (batté Gianluigi Malanga in semifinale), veniva da un 7-0 con 5 KO all’attivo.

L’Italia aveva vissuto nei giorni scorsi le due vittorie di Eti Qamili nei pesi piuma e di Fiorenzo Priolo nei superleggeri. Ora questa sconfitta, che arriva a colpire Sarchioto perché, soprattutto nelle fasi iniziali e finali, non è riuscito a essere più di tanto propositivo, rendendosi in grado di colpire per davvero Molodan soltanto nella metà del combattimento da sei riprese. Domani ci sarà ancora un appuntamento italiano, quello con boxe, che nei pesi massimi sarà opposto al francese Clement Gillet.