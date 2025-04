Rugby: Treviso, serve il colpo in Sudafrica. Zebre contro l’armata di Glasgow

Torna l’United Rugby Championship e questo fine settimana si disputa la quindicesima giornata, un turno fondamentale per i sogni playoff della Benetton Treviso, mentre le Zebre Parma giocheranno al Lanfranchi per l’onore contro i Glasgow Warriors.

Si partirà domani all’ora di pranzo dal Sudafrica, dove la Benetton Treviso è ospite degli Emirates Lions. I sudafricani sono attualmente quattordicesimi in classifica, a sei punti di distanza proprio dai veneti e dalla zona playoff, mentre i biancoverdi sono settimi. In Sudafrica ci si aspetta un match complesso, di certo non facile, ma visto il calendario che attende la squadra di Marco Bortolami è una partita da dover vincere per continuare a sognare.

“Contro i Lions uno degli aspetti chiave sarà mantenere il più possibile le nostre strutture, sulle quali comunque noi facciamo affidamento sempre. In mischia ordinata li abbiamo un po’ analizzati: i Lions sono primi per mantenimento del possesso su propria introduzione, hanno giocatori come il loro pilone destro molto pesanti, per cui sarà importante contrastarli e essere ordinati anche in quella fase, ma c’è fiducia e siamo ottimisti” ha dichiarato Simone Ferrari a Onrugby.

Nella sera di sabato, invece, al Lanfranchi si disputerà la sfida tra le Zebre Parma e i Glasgow Warriors. Gli emiliani sono attualmente penultimi in classifica, virtualmente ancora in corsa per i playoff, ma di fatto il finale di stagione verrà giocato per l’onore. A iniziare dalla sfida contro la formazione scozzese, attualmente seconda e già certa di avere un posto nei playoff.