Tuffi, Chiara Pellacani guida il gruppo azzurro nella prima tappa di Coppa del Mondo a Guadalajara

La Coppa del Mondo di tuffi ha inizio e la Nazionale italiana vorrà far sentire la sua presenza. Nel primo appuntamento a Guadalajara, in Messico, la truppa tricolore sarà formata da sette atleti. Si tratta di Stefano Belotti, Maia Biginelli, Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin Di Maria, Elisa Pizzini, Chiara Pellacani e Matteo Santoro.

“Stiamo percorrendo due strade in fase di preparazione e monitoraggio degli atleti azzurri e di interesse nazionale. La prima in funzione del prossimo quadriennio in cui iniziare a far fare esperienza ai giovani; a tale riguardo domenica, finite le gare, partiamo per le due tappe di coppa del mondo a Guadalajara e Windsor con Santoro, Belotti e Pizzini inseriti nel gruppo degli atleti così detti più anziani per testare le loro condizioni in gare di un certo livello e capire se sono già pronti e se bisogna lavorarci di più“, aveva dichiarato il sede di campionati italiani il direttore tecnico azzurro, Oscar Bertone.

“In prospettiva Olimpiade 2028, voglio capire chi tra i componenti della quadra attuale è ancora in grado di sopportare i carichi di lavoro per arrivare fino ad allora e quanto i giovani sono capaci di scalzare i più grandi dal podio delle prossime gare internazionali“, ha aggiunto Bertone.

Un’occasione in cui la Cina, Gran Bretagna, Germania, Australia, Canada e Stati Uniti presenteranno un roster di partecipanti assai qualificato. Per cui, bisognerà prendere nota di punteggi di un certo spessore e il confronto aiuterà a capire l’attuale livello degli azzurri. Particolari attese ci sono su quanto sapranno fare Chiara Pellacani, sempre più in evidenza nelle competizioni negli USA, e Santoro, atleta di grande talento che però deve trovare la forma dopo un infortunio importante.