Tuffi, Santoro/Belotti vincono il duello con Tocci/Marsaglia agli Assoluti di Torino

Sono chiusi gli Assoluti Indoor di Torino e nell’ultima giornata c’era grande attesa per la sfida nei tre metri sincro maschili tra le due coppie Matteo Santoro/Stefano Belotti e Giovanni Tocci/Lorenzo Marsaglia. A spuntarla è stato il duo più giovane, che hanno saputo sfondare anche il muro dei 400 punti (411.45) con una prestazione veramente di altissimo livello.

Per Santoro sicuramente l’evento di Torino ha segnato un punto di partenza decisamente importante per la sua stagione dopo i problemi al ginocchio avuti nel mese di dicembre e che hanno sicuramente condizionato la sua preparazione. Sabato la vittoria individuale, mentre ieri il successo con Stefano Belotti a confermare i progressi di questa coppia.

Stesso punteggio per entrambe le coppie dopo gli obbligatori (102.60) e a fare la differenza è stato soprattutto il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato: Santoro/Belotti hanno totalizzato 80.58 punti, mentre Tocci/Marsaglia si sono fermati a 70.38. Dieci punti che hanno fatto abbastanza la differenza, visto che il calabrese ed il romano hanno totalizzato come punteggio complessivo 397.23. Al terzo posto hanno concluso, invece, Valerio Mosca e Simone Conte con 351.66.

Questo il commento al termine della tre giorni torinese del DT Oscar Bertone: “Ho trovato una squadra in buona salute, con delle belle performance da parte degli atleti e atlete più esperti ma anche giovani. Ora siamo all’anno zero post olimpico. Stiamo rivolgendo lo sguardo verso il 2028 perché le qualificazioni per arrivare ai Giochi Olimpici di Los Angeles sono previste fra tre anni. Chiara Pellacani, l’unica già qualificata, è senza dubbio la stella della Nazionale; tra l’altro sono contento che abbia vinto una gara NCAA a Miami, dove sta studiando e allenandosi. Le stiamo cercando una compagna di sincro perché Elena Bertocchi ha deciso di dedicarsi soltanto al trampolino da un metro. Invece ai ragazzi, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, vicecampioni del mondo e quarti a Parigi 2024, ho chiesto di dimostrare il loro valore con il lavoro quotidiano sia in allenamento, sia in gara e dare l’esempio ai più giovani”.