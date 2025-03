Tuffi, Lorenzo Marsaglia ed Elisa Pizzini in evidenza dai tre metri negli Assoluti Indoor a Torino

Calato il sipario sulla prima giornata degli Assoluti Indoor 2025 di tuffi a Torino. Un day-1 in cui sono stati assegnati i primi titoli dal metro e dalla piattaforma per gli uomini e dai tre metri per le donne. Le gare sono valide come test di valutazione e qualificazione/convocazione per i prossimi Europei di specialità, previsti dal 22 al 28 maggio ad Antalya, in Turchia, e per i Mondiali programmati a Singapore dal 26 luglio al 3 agosto. Ad oggi, l’unica azzurra già qualificata alla prossima rassegna iridata è Chiara Pellacani, quarta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal trampolino da tre metri individuale e tre metri sincro in coppia con Elena Bertocchi.

Fatta questa doverosa premessa, veniamo alla cronaca. Lorenzo Marsaglia ha fatto valere le sue qualità dal metro, prevalendo con lo score di 416.65 a precedere il compagno di Nazionale di una vita, Giovanni Tocci (404.70), e il giovane Matteo Santoro (384.00), che sta cercando di ritrovare la propria forma dopo un infortunio di non poco conto di alcuni mesi fa.

Dai tre metri, tenuto conto dell’assenza di Pellacani per quanto affermato, la migliore è stata Elisa Pizzini, che si è confermata campionessa italiana col punteggio di 277.80. Alle sue spalle hanno concluso Elettra Neroni (244.75) e Matilde Borello (240.60).

Dai 10 metri, c’è stata l’affermazione di impatto per la giovane età di Simone Conte, campione del mondo juniores. Il classe 2007 ha siglato lo score di 390.30, mettendosi alle spalle Riccardo Giovannini (378.30) e Leonardo Torres Garcia (374.05).