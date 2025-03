Tuffi, Matteo Santoro trionfa dai tre metri agli Assoluti di Torino. Successi anche di Bertocchi e Jodoin Di Maria

Si è chiusa la seconda giornata degli Assoluti Indoor di Torino ed è stato un sabato che ha messo in palio il titolo dei tre metri maschili e poi quello del metro e della piattaforma femminile. A mettere la loro firma quest’oggi sono stati alcuni protagonisti illustri della nazionale azzurra di tuffi come Matteo Santoro, Elena Bertocchi e Sarah Jodoin Di Maria.

C’era grande attesa per il duello dai tre metri tra Matteo Santoro e Giovanni Tocci. Dopo il terzo posto di ieri dal metro, il romano questa volta si prende la vittoria, concludendo con il punteggio complessivo di 438.65, dove spicca soprattutto uno straordinario triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 89.25. Santoro non è stato preciso nell’ultimo tuffo, con un doppio e mezzo ritornato carpiato da 55.50. Seconda posizione per Tocci (407.85), che anche lui ha sporcato in chiusura il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 56.10. Terzo posto per Stefano Bilotti (380.85), ma con un quadruplo e mezzo avanti anche lui alla fine da soli 30.40 punti.

Nel metro femminile è stata Elena Bertocchi a mettere il suo timbro. La lombarda ha concluso con 258.20 di punteggio totale al termine di una gara solida e che ha visto in apertura un ottimo uno e mezzo ritornato da 55.20. Seconda posizione per Elisa Pizzini, vincitrice dai tre metri, con 247.00, mentre è terza Matilde Borello (244.20).

Non ci sono stati problemi per Sarah Jodoin Di Maria, che era la grande favorita dalla piattaforma. L’italo-canadese ha concluso con 324.20 punti grazie anche ad un doppio indietro con un avvitamento e mezzo da 72 punti. Secondo posto per Maia Biginelli (307.90), mentre terza è Irene Pesce (222.80).