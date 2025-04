Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini seste nel sincro dai tre metri. 7ª Jodoin di Maria dalla piattaforma

Andata in archivio la terza giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo di tuffi a Guadalajara (Messico). Tre le gare andate in scena: le finali del sincro dai tre metri donne, del sincro dai 10 metri uomini e dalla piattaforma femminile.

Nella prima prova citata, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno ottenuto il sesto posto con lo score di 262.80. Le azzurre, totalizzati 84.60 punti negli obbligatori, non sono state perfette nell’esecuzione dei liberi: 58.50 con il doppio e mezzo indietro carpiato, 60.30 con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato e 59.40 con il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato. La vittoria è andata alla coppia cinese formata da Yiwen Chen/Yani Chang, unica ad abbattere il muro dei 300 punti (323.79). A completare il podio sono state le messicane Mia Zazil e Lia Yatzil Cueva Lobato (298.08) e le australiane Maddison Keeney/Alysha Koloi (287.85).

Niente Italia nella sfida del sincro dai 10 metri uomini, che conferma la Cina davanti a tutti. Zifeng Zhu e Zilong Cheng si sono imposti con lo score di 449.49 davanti ai messicani Randal Willars Valdez e Kevin Berlin Reyes (435.45) e ai russi Ruslan Ternovoi e Nikita Shleikher (400.32).

In conclusione, settima posizione per Sarah Jodoin di Maria nell’ultimo atto dalla piattaforma donne. La nostra portacolori ha ottenuto il punteggio di 288.00. La tuffatrice tricolore ha conquistato lo score migliore con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (67.20), mentre ha sporcato il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (43.20). A completare le sue rotazioni sono stati il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (63.00), il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (52.20) e la verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo (62.40). Neanche a dirlo, la Cina ha fatto centro anche in questo caso. Yuxi Chen e Hongchan Quan hanno fatto una gara a parte, andando oltre i 400 punti: 419.35 per la vincitrice e 414.40 per la seconda classificata. Prima delle “umane” è stata la britannica Andrea Spendolini Sirieix (337.70).