Tuffi, Sarah Jodoin Di Maria centra la finale a Guadalajara. Eliminazione per Santoro e Belotti

Si è alzato il sipario sull’inaugurale tappa della Coppa del Mondo di tuffi a Guadalajara. Un prima giornata agrodolce per i colori azzurri, visto che in programma c’erano le qualificazioni dei tre metri maschili e della piattaforma femminile, dove Sarah Jodoin Di Maria ha staccato il biglietto per la finale. Niente da fare invece per Matteo Santoro e Stefano Belotti, entrambi eliminati e che ora cercheranno il riscatto nella gara del sincro.

Sarah Jodoin Di Maria ha concluso al decimo posto la qualificazione con il punteggio di 279.60. L’azzurra si trovava nelle primissime posizioni dopo le prime tre rotazioni, complice anche un ottimo doppio e mezzo indietro con due avvitamenti (67.20), ma ha poi commesso un errore negli ultimi due tuffi, prima il doppio e mezzo indietro carpiato (43.50) e poi il doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale (52.80).

A dominare la qualificazione è stata la cinese Quan Hongchan, che ha concluso con il punteggio complessivo di 390.40, complice un eccezionale doppio e mezzo indietro con due avvitamenti da 89.60, con anche due dieci da parte dei giudici. Secondo posto per l’altra cinese Chen Yuxi (373.65), che ha preceduto la messicana Alejandra Estudillo Torres (325.35), la tedesca Pauline Alexandra Pfeif (322.40) e la britannica Daryn Wright (311.85).

Eliminazione, invece, nella prima gara della giornata per Matteo Santoro e Stefano Belotti, che hanno chiuso rispettivamente al diciassettesimo e al ventitreesimo posto. Santoro ha concluso con 360.25 a nove punti dalla qualificazione, centrata dal croato Matej Nevescanin (369.60). Purtroppo il romano paga l’errore nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (51.00), in una gara dove comunque è mancato l’acuto, avendo come miglior tuffo il triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 66.50 punti.

Belotti ha terminato in diciassettesima posizione con 334.80, ma fino al penultimo tuffo era pienamente in corsa per l’accesso alla finale ed ampiamente avanti anche al compagno di squadra. Purtroppo il bergamasco ha gettato tutto via con un disastroso triplo e mezzo rovesciato raggruppato dove ha ottenuto appena 26.25 punti, mettendo così la parola fine alle speranze di accesso alla finale.

Doppietta cinese a guidare la classifica con Wang Zongyuan al primo posto con 505.80 davanti al connazionale Zheng Jiuyuan (451.80). Ottima la prova del tedesco Moritz Wesemann (439.50), che è terzo davanti al colombiano Luis Felipe Uribe Bermudez (435.50) ed al britannico Jack Laugher (427.95). Clamorosa l’eliminazione del bronzo olimpico Osmar Olvera Ibarra, che ha concluso al decimo posto, ma è risultato il terzo dei messicani ed in finale una nazione può portare solo due rappresentanti.