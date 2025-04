Tour of The Alps 2025, tappa di oggi San Lorenzo Dorsino-San Lorenzo Dorsino: orari, percorso, tv, favoriti. Subito arrivo in leggera salita

Scatta oggi il Tour of the Alps, corsa importante del calendario tricolore in preparazione del Giro d’Italia. Prima tappa nel lunedì di Pasquetta, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Subito una frazione ricca di saliscendi quella con partenza ed arrivo in quel di San Lorenzo Dorsino. Occhio all’accoppiata Campo Carlo Magno e Passo del Durone (6,3 chilometri al 7,8%). L’arrivo, anche se non segnalato come GPM, è in salita, con circa 3 chilometri al 6%.

CALENDARIO TOUR OF THE ALPS 2025

Lunedì 21 aprile

Prima tappa:

San Lorenzo Dorsino-San Lorenzo Dorsino (148,5 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 15.15 circa

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.35, in abbonamento su Eurosport 2 dalle 13.35

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it, discovery +, SkyGo, DAZN e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Si sfideranno subito gli uomini di classifica, magari in uno sprint ristretto sul finale. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) con il suo spunto veloce può primeggiare in caso di volata, ma dovrà stare attento alla coppia della Team Picnic PostNL formata da Romain Bardet e Max Poole, a Derek Gee (Israel – Premier Tech) e Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Italia che si affida anche ad Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).